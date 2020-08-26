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Интерфакс-АВН

Начальники Генштабов РФ и Руанды обсудили ВТС на форуме "Армия-2020"

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Руандийские военнослужащие. Источник: afrika-news.org.

Кубинка (Московская область). 25 августа. ИНТЕРФАКС - Перспективы военно-технического сотрудничества обсудил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов со своим коллегой из Руанды Жаном-Боско Казурой.

"В ходе рабочей встречи на площадке Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" стороны подробно обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Руандой, а также общую ситуацию в Центральной Африке", - сказано в сообщении Минобороны России, распространённом во вторник.

Герасимов "отметил положительную динамику развития двустороннего военного сотрудничества, а также важность российско-руандийского партнерства по обеспечению стабильности и региональной безопасности", информирует ведомство.

По словам начальника российского Генштаба, Руанда - перспективный партнёр России на африканском континенте. "Высоко ценим стремление руководства Руанды к развитию всесторонних отношений между нашими государствами, в том числе в военной области", - отметил Герасимов, которого цитирует пресс-служба Минобороны России.

Он также заявил, что "развитие всесторонних отношений между государствами будет способствовать повышению эффективности борьбы с террористическими организациями в Центральной Африке, активность которых на континенте усиливается с каждым годом".

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Россия
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Герасимов Валерий
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