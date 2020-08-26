"Наука-отмазка": скольких миллиардов лишится Роскосмос

Эксперты прокомментировали сокращение Федеральной космической программы

Финансирование космоса урезано на 150 млрд рублей, такую сумму назвал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По словам эксперта, в таких условиях Роскосмосу не стоит распылять деньги на дорогостоящие проекты, а следует поменять приоритеты.

Иван Моисеев, научный руководителя Института космической политики, прокомментировал заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина об урезании Федерально космической программы на 150 млрд рублей. По его словам, в условиях секвестра Роскосмосу стоило выбрать другие приоритеты, нежели заниматься сомнительными проектами.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал величину секвестра Федеральной космической программы, которая рассчитана до 2025 года. По его словам, она была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета. Об этом Рогозин сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020".

"Мы должны осенью закончить все переговоры с министерством финансов. Параметры финансирования федеральной космической программы до 2025 года должны быть обеспечены в соответствии с ее паспортом. По паспорту ФКП до 2025 года должна насчитывать 1 трлн 406 млрд рублей, а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд рублей. И это не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением дохода федерального бюджета", - сказал глава Роскосмоса.

"Да, мы считаем, что то, что было обещано космической отрасли в размере 1 трлн 406 млрд, нужно вернуть отрасли. Еще в декабре 2015 года перед принятием ФКП на совещании у президента РФ в Сочи я говорил, что сокращение финансирования отрасли ниже 1 трлн 406 млрд приведет к ее деградации. Надеюсь на поддержку правительства", - подчеркнул Рогозин.

По воспоминанию Ивана Моисеева, научного руководителя Института космической политики, при самом создании ФКП была срезана почти вдвое. «О втором урезании стало известно недавно - Минфин предложил урезать на 10 миллиардов каждый год в течение трех лет. Но сумма в 150 млрд названа впервые», - напомнил Моисеев.

Об урезании Федеральной космической программы, которая была принята еще 2015 году, говорится давно. Одним из главных последствий этого сокращения стали переносы важных научных миссий за пределы программного срока.

Так, еще в 2015 году после представления очередного варианта программы стало ясно, что до 2025 годе в космос не отправится «русский Хаббл» - космический радиотелескоп «Спектр-М», работающий в миллиметровом диапазоне.Также за пределы этого срока вынесли запуск миссии миссии «Гамма-400».

Кроме того, постоянно переносятся миссии к Луне, включая первую за 40 лет - «Луну-25», причиной чему - недофинансирование. Комментируя перенос 26-й и 27-й миссий, ранее директор Института космических исследований Анатолий Петрукович ссылался на сокращение Минфином расходов на ФКП. «Этот перенос связан с секвестром, который Минфин налагает на космическую программу. Минфин оперирует трехлетним периодом. Минфин каждый год-два пересматривает Федеральную космическую программу и срезает излишек, как ему кажется", - заявил он.

А в феврале 2019 года стало известно, что Роскосмос решил сократить в разы запланированное ранее выделение средств на подготовку и запуск российского космического телескопа «Спектр-УФ». «В 2019 году Роскосмос предложил нам самим обрезаться добровольно втрое, письмо об этом пришло от Роскосмоса в головную организацию - НПО Лавочкина, - пояснил "Газете.Ru" научный руководитель миссии Борис Шустов. - А на 2020 год планируется сокращение в 15 раз». По словам ученого, такое сокращение финансирования делает невозможным планировавшийся запуск телескопа в 2024 году.

Наука-отмазка

«150 млрд - это существенная сумма. Научные миссии - отмазка для Роскосмоса. Когда начинают срезать финансирование, он говорит, что пострадают научные миссии, это действительно не хорошо. Но если бы Роскосмос действительно интересовали государственные интересы, они бы посмотрели, какие траты у них излишни, - считает Моисеев. По его мнению, таких трат много, их необходимость далеко не очевидна, и их хватит на несколько научных программ.

«Например, сверхтяжелый носитель, который никогда не будет создан, и для которого нет задач. Остальные ракеты, которые должны быть созданы - «Союз-5, 6, 7»,- появившаяся недавно на слуху ракета «Амур». Это ракеты для доставки спутников на орбиту. У нас число запускаемых спутников резко снизилось, так как мы потеряли иностранные заказы, и с существующим грузопотоком на орбиту прекрасно справятся имеющиеся ракеты плюс «Ангара», которую надо ввести в строй», - уверен эксперт. - То же самое со спутниковой системой «Гонец», у которой нет потребителей. Та же группировка «Сфера», которую решили сделать, посмотрев на группировку Маска и на спутники One Web. Но почему госбюджет должен тратиться на коммерческое предприятие? Все эти «гонцы» и ракеты останутся, у них есть мощное лобби, а лобби Академии наук очень слабое, это видно по переносам той же «Луны-25», и «Спектров».

По словам Рогозина он будет защищать основные позиции ФКП и, в частности, переход "Ангары", которая должна стартовать с Восточного, на третью водородную ступень, что резко поднимет мощность этой ракеты.

Он заявил, что корпорация готовится к заключению контракта на создание "Ангары-А5В" с третьей водородной ступенью, так как универсальный стартовый стол на Восточном и сопутствующая инфраструктура строится под эту ракету. "Контракт будет подписан тогда, когда будет подтверждено финансирование", - уточнил глава Роскосмоса, добавив, что трудности связаны с урезанием Федеральной космической программы до 2025 года.

Павел Котляр