Концерн "Алмаз-Антей" подписал контракт с Минском на ремонт ракет С-300

Очередные контракты на поставку запчастей и принадлежностей для зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К", а также на ремонт ранее поставленных в Беларусь управляемых ракет для ЗРС С-300 заключили во вторник представители российского концерна "Алмаз-Антей" и военного ведомства РБ.

Документы подписаны, говорится 25 августа в сообщении пресс-службы концерна, в рамках международного договора о развитии военно-технического сотрудничества "на полях" Международного военно-технического форума "Армия-2020", который проходит в подмосковной Кубинке.

Со стороны белорусского Министерства обороны подпись под документом поставил заместитель начальника штаба вооружения Александр Шевченко, от концерна ВКО "Алмаз-Антей" - заместитель генерального директора Вячеслав Дзиркалн. Стало известно также, что стороны заключили меморандум, определяющий перспективы сотрудничества концерна и Минобороны Белоруссии.

Представитель российского ведомства подчеркнул на церемонии, что "техника разработки и производства концерна сегодня стоит на вооружении десятков стран мира". Кроме поставок новой техники, деятельность "Алмаз-Антея" в сфере военно-технического сотрудничества "охватывает огромный сегмент рынка по ремонту, сервисному обслуживанию, модернизации ранее поставленных изделий", - пояснил Дзиркалн, добавив, что заключенные контракты являются важнейшим этапом в развитии сотрудничества с министерством обороны Беларуси.

Юрий Сизов