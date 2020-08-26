The National Interest (США): Россия разрабатывает беспилотный вариант танка Т-14 «Армата»?

Танк Т-14 "Армата" (на первом плане) во время парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Одна из проблем с любой машиной дистанционного управления состоит в необходимости обеспечить удаленного оператора «ситуационной осведомленностью», однако в случае с беспилотной версией танка Т-14 этот вопрос, по-видимому, уже решен, отмечает автор.

Может быть, в российской армии отмечается недостаток персонала? Это вопрос доверия или Россия просто хочет обезопасить своих солдат в условиях будущего конфликта? Судя по всему, российский президент Владимир Путин не верит в опасность, исходящую от автономных систем вооружения, поскольку на этой неделе появилась информация о том, что российские военные изучают вопрос о возможности удаленного управления своим многофункциональным истребителем пятого поколения Су-57. А теперь еще поступила информация об испытании беспилотной версии основного боевого танка Т-14.

"Появление тяжелых беспилотных боевых машин - это вопрос ближайшего будущего", - подчеркивается в заявлении компании "Уралвагонзавод", производителя танка Т-14, которое было сделано на форуме "Армия-2020", проходящего время в пригороде Москвы (сообщение об этом было опубликовано на новостном портале оборонной и аэрокосмической информации DefenceWorld).

"В рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказу Министерства обороны специалисты концерна проводят комплекс работ по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался в том числе и танк Т-14", - отмечается далее в этом заявлении.

Однако для танка Т-14 такой вариант не является чем-то новым. Среди его инновационных характеристик можно назвать необитаемую башню, которая включает в себя удаленно управляемую гладкоствольную 125-миллиметровую основную пушку 2А82-1М с полностью автоматизированной системой заряжания. Механик-водитель, оператор-наводчик и командир танка находятся в отсеке экипажа, расположенном в бронированной капсуле в передней части корпуса. Эта капсула изолирована от автоматической системы заряжания, а также от места хранения боеприпасов, расположенного в центре танка.

Ранее заместитель генерального директора "Уралвагонзавода" Вячеслав Халитов сообщил, что его компания проводит теоретическую и экспериментальную работу, целью которой является создание роботизированного танка на тяжелой военной гусеничной платформе.

Согласно многочисленным сообщениям, 48-тонный современный танк Т-14 способен передвигаться со скоростью 90 километров в час, что, судя по всему, делает его потенциально более мобильным, чем американский танк M-1 Abrams.

Российский основной боевой танк пятого поколения основан на Универсальной боевой платформе "Армата", и, по данным российских государственных средств массовой информации, является первым в мире танком, основанном на так называемой технологии сетецентрических боевых действий. В переводе на нормальный язык это означает, что Т-14 может проводить разведывательные операции, участвовать в процессе определения целей и корректировки огня самоходных артиллерийских установок, ракетных систем поверхность-воздух и даже танков Т-90.

Один из важных вопросов, относящихся к любому удаленно управляемому аппарату, состоит в обеспечении его "ситуационной осведомленностью", но в случае с танком Т-14 такая возможность существует. По всему его корпусу расположены широкоугольные видеокамеры. Они позволяют осуществлять обзор в диапазоне 360 градусов, а также обеспечивают экипаж данными о "ситуационной обстановке", при этом комплекс кругового обнаружения целей командира танка, расположенный на башне, также обеспечивает круговой обзор, а визуальный комплекс оператора-наводчика оснащен перископом прямого видения и лазерным дальномером. Эти камеры имеют возможность в случае необходимости увеличивать масштаб изображения, тогда как тепловизионные и инфракрасные датчики работают в любых погодных условиях - как днем, так и ночью.

Если информация о создании беспилотной версии танка Т-14 соответствует действительности, то, возможно, речь тогда идет о привлечении внимания иностранных покупателей. В прошлом месяце Дмитрий Шугаев, глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в интервью сербскому интернет-ресурсу "Глас явности" сообщил о том, что Россия начала компанию по продвижению новейшего танка Т-14 на экспорт. Беспилотная версия является значительно более веским коммерческим аргументом, чем признание России в том, что один из ее самых современных танков "Армата" был уничтожен в Сирии ранее в этом году.

Питер Сучиу - эксперт по военным вопросам, живет и работает в штате Мичиган.

Питер Сучиу (Peter Suciu)