Войти
ТАСС

Борисов заявил, что Иран со снятием эмбарго получит шанс купить военную технику РФ

237
0
0
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на расширенном заседании итоговой коллегии Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в М
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на расширенном заседании итоговой коллегии Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

По словам вице-премьера, у России есть "хорошие пакеты заказов, устойчивые, длительные контракты в Индии, в Китае, в Алжире"

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Иран заинтересован в приобретении российской военной техники после снятия оружейного эмбарго, считает вице-премьер Юрий Борисов.

"Я думаю, после снятия санкций Иран имеет очень большие надежды на приобретение российской [военной] техники", - сказал Борисов во вторник в интервью телеканалу "Звезда" на форуме "Армия".

Он добавил, что Россия имеет "хорошие пакеты заказов, устойчивые, длительные контракты в Индии, в Китае, в Алжире".

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно условиям ядерной сделки, истекает 18 октября 2020 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Индия
Иран
Китай
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
Похожие новости
10.01.2018
Что ждет российскую армию в 2018 году
29.01.2015
Повернемся к Азии – передом, а к Европе…
17.04.2014
Пример не для подражания
28.01.2013
"Встречный огонь" с КАПО Китаю не светит?
18.12.2012
Непобедимое оружие слабых
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 05:26
  • 1
Минобороны РФ заключило контракт на поставку крылатых ракет "Оникс"
  • 26.08 05:22
  • 1
Минобороны РФ заключило контракты на поставку боевых самолётов Су-34, Су-35 и Су-30СМ2
  • 26.08 05:18
  • 1
На «Армии» подписали контракты на поставку 500 новых образцов техники в ВС РФ
  • 26.08 05:15
  • 1
Минобороны заключило 41 контракт на форуме "Армия-2020"
  • 26.08 03:37
  • 139
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 26.08 02:29
  • 2
В России началась разработка новейшего тяжелого беспилотника
  • 25.08 23:27
  • 9
На форуме "Армия-2020" впервые представлено вооружение беспилотников
  • 25.08 22:43
  • 73
Слепые «Цирконы»
  • 25.08 22:22
  • 2
У России появится новый высокоточный минометный комплекс "Грань"
  • 25.08 21:38
  • 8
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 25.08 21:17
  • 3
Дорогой «Морской старт»: Россия восстановит плавучий космодром
  • 25.08 20:21
  • 328
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.08 17:28
  • 2
Скорость вертолетов Ми-28 и Ми-35 увеличат до 400 километров в час
  • 25.08 13:56
  • 4
Серийные поставки "Арматы" начнутся в ближайшее время - "Уралвагонзавод"
  • 25.08 13:24
  • 8196
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков