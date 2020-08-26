Российские военные попали под обстрел при патрулировании в Сирии

Двое военных получили легкие контузии

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Двое российских военных получили легкие контузии во время патрулирования в сирийском Идлибе в результате обстрела боевиками их бронетранспортера из ручного гранатомета. Об этом сообщили во вторник журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон.

По данным военных, 25 августа в ходе российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе городка Урум-эль-Джауз в южной части зоны деэскалации Идлиб колонна патруля была обстреляна из ручного противотанкового гранатомета.

"В результате получил повреждения бронетранспортер российской военной полиции. При этом двое российских военнослужащих получили легкие контузии. Патрулирование прекращено. Личный состав российской части патруля возвращен в пункт дислокации. Пострадавшим на месте оказана вся необходимая медицинская помощь, состояние их здоровья удовлетворительное", - сказали в Центре. Поврежденный БТР-82 был эвакуирован, добавили там.

Командование российской группировки войск в Сирии во взаимодействии с турецкими военными, а также с сирийскими органами безопасности устанавливает причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну.