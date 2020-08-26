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Российская газета

МЧС получит самый грузоподъемный в мире вертолет Ми-26Т2

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Источник изображения: Евгений Баранов

Первый модифицированный вертолет Ми-26Т2 станет на вооружение авиации МЧС России.

Соответствующее соглашение заключено в рамках форума "Армия-2020". Подписи под документом поставили полковник МЧС Максим Лисицын и директор ПАО "Ростовертол" Петр Мотренко.

"Ми-26Т2 - это новейшая модификация самого грузоподъемного вертолета в мире, которая значительно расширяет возможности по его применению, - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Отметим, что на вертолете реализована "стеклянная" кабина - система электронной индикации показателей приборов, установлены навигационные системы Глонасс и Navstar, а также система раннего предупреждения близости земли и энергопоглощающие кресла для экипажа.

Ми-26Т2 оснащен цифровым автопилотом, который не только может провести машину по маршруту, но и осуществить посадку. В результате модернизации экипаж сократился с пяти до трех человек.

При этом Ми-26Т2 может подниматься на 4600 метров, а крейсерская скорость - 255 км/ч. Вертолет может перевозить 20 тонн груза на 800 километров.


Николай Грищенко

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