Рогозину сделали обрезание на 150 млрд рублей

Финансирование федеральной космической программы (ФКП) России до 2025 года урезали на 150 млрд руб, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его мнению, финансирование ниже 1,4 трлн руб может привести к деградации отрасли.

«По паспорту ФКП до 2025 года должна насчитывать 1 трлн 406 млрд руб, а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд руб. И это не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением дохода федерального бюджета», - сказал Рогозин в интервью ТАСС на форуме «Армия-2020».

От ВПК хочется узнать, сколько средств идет на аппарат «Роскосмоса» и инженерно-конструкторские подразделения. Не говоря уже о сборщиках космической техники.

Глава «Роскосмоса» призвал вернуть космической отрасли «что было обещано». Из-за сокращения финансирования «Роскосмос» не может подписать контракт на разработку тяжелой «Ангары» с третьей ступенью на водородных двигателях.

«Контракт будет подписан тогда, когда будет подтверждено финансирование», — сказал господин Рогозин.

Ранее Рогозин сообщал, что единая государственная программа космической деятельности России на 2021−2030 годы будет внесена на рассмотрение правительства до конца года. По его словам, госкорпорация и Минфин спорят о необходимости включения в нее и выделения финансирования на создание комплекса для высадки космонавтов на Луну.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил о планах по восстановлению единственного в мире плавучего космодрома «Морской старт». По его словам, на это потребуется 35 млрд руб., хотя еще в июле «Росатом» приводил оценку 83,8 млрд руб.