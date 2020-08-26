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Военно-промышленный курьер

Рогозину сделали обрезание на 150 млрд рублей

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Источник изображения: vpk-news.ru

Финансирование федеральной космической программы (ФКП) России до 2025 года урезали на 150 млрд руб, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его мнению, финансирование ниже 1,4 трлн руб может привести к деградации отрасли.

«По паспорту ФКП до 2025 года должна насчитывать 1 трлн 406 млрд руб, а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд руб. И это не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением дохода федерального бюджета», - сказал Рогозин в интервью ТАСС на форуме «Армия-2020». 

От ВПК хочется узнать, сколько средств идет на аппарат «Роскосмоса» и инженерно-конструкторские подразделения. Не говоря уже о сборщиках космической техники.  

Глава «Роскосмоса» призвал вернуть космической отрасли «что было обещано». Из-за сокращения финансирования «Роскосмос» не может подписать контракт на разработку тяжелой «Ангары» с третьей ступенью на водородных двигателях.

«Контракт будет подписан тогда, когда будет подтверждено финансирование», — сказал господин Рогозин.

Ранее Рогозин сообщал, что единая государственная программа космической деятельности России на 2021−2030 годы будет внесена на рассмотрение правительства до конца года. По его словам, госкорпорация и Минфин спорят о необходимости включения в нее и выделения финансирования на создание комплекса для высадки космонавтов на Луну.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил о планах по восстановлению единственного в мире плавучего космодрома «Морской старт». По его словам, на это потребуется 35 млрд руб., хотя еще в июле «Росатом» приводил оценку 83,8 млрд руб.

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Россия
Компании
Росатом
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
Луна
Морской старт
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