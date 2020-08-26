Новая система РЛС по обнаружению роя дронов разрабатывается в России

МОСКВА, 25 августа/ Радио Sputnik. Новую систему радиолокационного слежения (РЛС) разрабатывают в НПК "НИИДАР" (входит в группу компаний РТИ), она способна видеть не просто рой беспилотников противника, а посчитать их количество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы компаний.

Существующие РЛС тоже способны обнаружить рой беспилотников, но видят его "тучей", в то время как новая система будет способна "разглядеть" их количество.

"Система разрабатывается в нескольких исполнениях – для секторного и для кругового контроля пространства, с возможностью обнаружения малогабаритных низкоскоростных беспилотных летательных аппаратов, в том числе находящихся в составе "роевых систем". Количество одновременно обнаруживаемых объектов ограниченно лишь вычислительными мощностями системы", – сказали в пресс-службе во время форума "Армия-2020".

Поскольку современные летательные аппараты могут быть размером до нескольких сантиметров, разглядеть такой маленький дрон, особенно если он летит в группе с более крупными аппаратами, бывает проблематично. Возможности новой системы позволят их обнаружить в составе роя и не допустить проникновения на охраняемый объект.

Система может быть использована как государственными, так и частными структурами и сможет обеспечить не только безопасность объектов, но и противостоять промышленному шпионажу, отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало радио Sputnik, Россия ввела в строй новую радиолокационную станцию "Воронеж-М" под Орском.