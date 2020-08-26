Стала известна дата закладки самого мощного ледокола в мире

МОСКВА, 25 августа/ Радио Sputnik. Закладка самого мощного атомного ледокола "Россия" проекта 10510 "Лидер" состоится в День работника атомной промышленности РФ, 28 сентября, сообщило РИА Новости.

"Двадцать восьмого сентября будет заложен атомный ледокол "Россия". Он станет первенцем нового поколения атомоходов проекта "Лидер", – говорится в официальном издании российской атомной отрасли "Страна Росатом".

Отмечается, что мероприятие будет приурочено к 75-летию отечественной атомной отрасли.

Ранее сообщалось, что первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола "Лидер" проекта 10510 состоялась 6 июля на судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края.

Стоимость головного ледокола – около 127 миллиардов рублей. Контракт на строительство атомного ледокола "Россия" между предприятием Росатома ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот) и судостроительным комплексом "Звезда" был подписан в апреле нынешнего года. Всего в РФ планируется построить три таких атомохода.

Мощность ледокола – 120 МВт (на валах); скорость хода по чистой воде – 22 узла. Длина ледокола – 209 метров; ширина – 47,7 метра; ледопроходимость – 4 метра; водоизмещение – почти 70 тысяч тонн.

Ранее радио Sputnik сообщило, что военный эксперт рассказал об уникальных особенностях новых отечественных ледоколов.