"Беспрецедентный уровень доверия". РФ и КНР вместе проектируют подлодку

Россия и Китай проектируют неатомную подводную лодку нового поколения. В эфире радио Sputnik эксперты рассказали, что дает каждой из сторон участие в подобном проекте.

Россия и Китай совместно проектируют неатомную подводную лодку нового поколения, сообщил РИА Новости в ходе форума "Армия-2020" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"В настоящее время мы взаимодействуем с китайской стороной по вопросу совместного проектирования неатомной подводной лодки нового поколения. О сроках завершения работ говорить пока рано", – сказали в ФСВТС.

Ранее руководитель делегации госкорпорации "Ростех" на выставке Airshow China 2018 Виктор Кладов заявил, что Россия заключила контракт на поставку в Китай оружия в трех сферах: вода, воздух, земля.

В эфире радио Sputnik капитан 1-го ранга запаса, заместитель президента РАРАН по информационной политике Константин Сивков рассказал, чего, по его мнению, ожидает от совместной работы каждая из сторон.

"Думаю, что Китай заинтересован получить российские технологии обеспечения низкой шумности. Сегодня в мире только две страны – Россия и США – обладают такими технологиями. В свою очередь наш интерес состоит в том, чтобы в условиях ограниченного финансирования и ограниченных возможностей производственных мощностей добиться того, чтобы получить дополнительные ресурсы при выполнении совместных работ. В этом – взаимный интерес", – считает Константин Сивков.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов, в свою очередь, отметил, что сам факт такого сотрудничества говорит о беспрецедентном уровне доверия между Россией и Китаем.

"Такие проекты – разработка перспективных видов оружия – могут осуществляться только между странами с крайне высоким уровнем взаимного доверия и крайне низкой вероятностью возможных конфликтов. Только в этом случае руководство идет на реализацию совместных проектов такого рода. Каждая страна вкладывает в этот проект тот ресурс, в котором она имеет преимущество. Конечно, подводные лодки в современном мире – это очень серьезный внешнеполитический и оборонный фактор, который может держать агрессора в тонусе, а угрозы для России и Китая в значительной степени общие", – сказал Владимир Колотов в эфире радио Sputnik.