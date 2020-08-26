"Беспрецедентный уровень доверия". РФ и КНР вместе проектируют подлодку

Россия и Китай проектируют неатомную подводную лодку нового поколения. В эфире радио Sputnik эксперты рассказали, что дает каждой из сторон участие в подобном проекте.
Россия и Китай совместно проектируют неатомную подводную лодку нового поколения, сообщил РИА Новости в ходе форума "Армия-2020" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
"В настоящее время мы взаимодействуем с китайской стороной по вопросу совместного проектирования неатомной подводной лодки нового поколения. О сроках завершения работ говорить пока рано", – сказали в ФСВТС.
Ранее руководитель делегации госкорпорации "Ростех" на выставке Airshow China 2018 Виктор Кладов заявил, что Россия заключила контракт на поставку в Китай оружия в трех сферах: вода, воздух, земля.
В эфире радио Sputnik капитан 1-го ранга запаса, заместитель президента РАРАН по информационной политике Константин Сивков рассказал, чего, по его мнению, ожидает от совместной работы каждая из сторон.
Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов, в свою очередь, отметил, что сам факт такого сотрудничества говорит о беспрецедентном уровне доверия между Россией и Китаем.