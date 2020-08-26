Россия поможет Кубе модернизировать оружейные производства

Гавана пока не планирует закупать российскую военную технику

Кубинка (Московская область). 25 августа. ИНТЕРФАКС - Россия в рамках предоставленного Кубе кредита на 38 млн евро поможет модернизировать оборонные предприятия страны, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Анатолий Пунчук.

"Их интересует оборонно-технологическое сотрудничество - они хотят дооборудовать свои промышленные производства под современные требования. Это и патронное производство, и многие другие", - заявил Пунчук.

"Сейчас идут интенсивные переговоры, там вопросы технического согласования и так далее", - сказал замглавы ФСВТС РФ.

По его словам, непосредственно военную технику на данный момент Куба закупать не собирается. "Мы здесь оказываем помощь в модернизации кубинской оборонной промышленности", - подчеркнул Пунчук.

В феврале 2019 года стало известно, что Москва и Гавана подписали соглашение о выдаче Кубе кредита в размере 38 млн евро для закупок в сфере ВТС.

В аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова, который является сопредседателем российско-кубинской межправительственной комиссии, тогда заявили, что "выделенные финансовые средства обеспечат поступательное развитие ВПК Кубы в ближайшие годы".

По словам вице-премьера, Россия активно участвует в основополагающих проектах кубинской экономики в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, налажена сборка российских автомобилей на территории Кубы, идет поставка железнодорожной техники, налажены контакты в области биофармацевтики.

В частности, Борисов сообщал о подписании с Кубой соглашения о модернизации железных дорог на сумму чуть менее $1 млрд и запуске на Кубе сборочного производства российских автомобилей "ГАЗ" и "Урал".