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Российская газета

Почему индийские Су-30МКИ стоят дороже российских Су-30СМ

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Источник изображения: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Су-30МКИ, составляющие основу индийского флота, стоят почти в два раза дороже новых российских Су-30СМ. Есть несколько причин, почему так происходит: в частности, меньшие масштабы производства и менее эффективные производственные линии.

Индийские Су-30МКИ стоят не только дороже российских новейших платформ, но и других вариантов Су-30, например, китайского Су-30МКК, пишет Military Watch Magazine. Они поступили на вооружение в 2002 году и быстро вытеснили МиГ-23, МиГ-27 и МиГ-21, став самыми боеспособными истребителями Индии.

Первая причина дороговизны - это меньшие масштабы выпуска и менее эффективные производственные линии, где они выпускаются по российской лицензии. Сделка включала в себя сбор за передачу технологий, поэтому выпуск повлек за собой большие расходы, чем если бы самолеты просто были куплены в России.

Другая причина - интеграция в производство технологий, купленных у других стран. Большинство из них имели менее совершенный оборонный сектор, нежели Россия, пишет издание. Новые подсистемы оказались чрезвычайно дорогими и оказали большое влияние на стоимость конечного истребителя.

Портал приводит следующие цифры. Сейчас Су-30МКИ обходится в 62 миллиона долларов за единицу. Российский Су-30СМ стоит чуть менее чем в два раза дешевле. Неудивительно, что этот вопрос вызывает серьезные споры в индийском парламенте.

Сейчас Индия рассматривает возможность приобретения Су-57. СТрана пока не определилась, будет ли этот истребитель закупаться у России в готовом виде, или же стоить заплатить за лицензию, позволяющую наладить выпуск внутри страны. Лицензионное производство может быть куда более эффективным, если Индия будет производить самолеты строго по российским спецификациям, заключает автор портала.


Майя Бирюкова

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Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
МиГ-21
МиГ-23
МиГ-27
ПАК ФА
Су-30
Су-30МК
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