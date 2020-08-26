Войти
Российская газета

National Interest высоко оценил перспективы беспилотной "Арматы"

205
0
0
Источник изображения: Сергей Бобылев / ТАСС

Одной из основных проблем при создании боевых машин с дистанционным управлением является ситуационная осведомленность оператора о том, что в реальности происходит на поле боя вокруг робота. В случае с новейшим российским танком Т-14 на платформе "Армата" эта проблема будет решена.

К такому мнению пришел обозреватель издания The National Interest, отреагировав на недавние сообщения об испытании "Арматы" в беспилотном режиме. Как уже писала "РГ", впервые об этом стало известно в начале июля, а на днях информация была официально подтверждена представителями концерна "Уралвагонзавод" на проходящем в Подмосковье форуме "Армия-2020". Пока речь идет о предварительных испытаниях, однако производитель "Арматы" уверен: появление полностью роботизированного боевого комплекса на базе платформы - вопрос ближайшего будущего.

Танк Т-14 уже оснащен широкоугольными камерами видеонаблюдения, которые обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и ситуационную осведомленность экипажа. Прицел командира, установленный в верхней части башни, также обеспечивает полный обзор, в то время как прицел наводчика оснащен перископом прямого обзора и лазерным целеуказателем. Изображение с камер можно масштабировать по мере необходимости. Соответственно, оператор боевого танка сможет получать полную информацию о том, что происходит вокруг машины.

Также в Т-14 уже реализована концепция сетецентрической войны, когда боевой танк помимо привычных функций может также выполнять разведывательные задачи, использоваться в качестве средства целеуказания и корректировки огня для самоходных орудий, зенитных ракетных комплексов и других танков.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
Робот
Похожие новости
07.02.2020
Скорострельный робот. Россия презентовала новый универсальный боевой модуль
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
02.11.2017
От "Терминатора" до боевых систем будущего: о главных преимуществах танковой армады России
12.09.2016
Минобороны: "Армата" заставила модернизировать "Абрамсов" и "Леопардов"
02.09.2015
Андрей Мисюра: RAE нашла свою нишу
08.06.2015
«Будут представлены все новинки, в том числе — роботизированные комплексы»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 05:26
  • 1
Минобороны РФ заключило контракт на поставку крылатых ракет "Оникс"
  • 26.08 05:22
  • 1
Минобороны РФ заключило контракты на поставку боевых самолётов Су-34, Су-35 и Су-30СМ2
  • 26.08 05:18
  • 1
На «Армии» подписали контракты на поставку 500 новых образцов техники в ВС РФ
  • 26.08 05:15
  • 1
Минобороны заключило 41 контракт на форуме "Армия-2020"
  • 26.08 03:37
  • 139
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 26.08 02:29
  • 2
В России началась разработка новейшего тяжелого беспилотника
  • 25.08 23:27
  • 9
На форуме "Армия-2020" впервые представлено вооружение беспилотников
  • 25.08 22:43
  • 73
Слепые «Цирконы»
  • 25.08 22:22
  • 2
У России появится новый высокоточный минометный комплекс "Грань"
  • 25.08 21:38
  • 8
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 25.08 21:17
  • 3
Дорогой «Морской старт»: Россия восстановит плавучий космодром
  • 25.08 20:21
  • 328
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.08 17:28
  • 2
Скорость вертолетов Ми-28 и Ми-35 увеличат до 400 километров в час
  • 25.08 13:56
  • 4
Серийные поставки "Арматы" начнутся в ближайшее время - "Уралвагонзавод"
  • 25.08 13:24
  • 8196
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков