Убийца подлодок: Military Watch оценил подводный дрон "Цефалопод"

Разработанная в России миниатюрная роботизированная субмарина "Цефалопод" является эффективным средством для охраны своих и уничтожения вражеских кораблей. Малозаметность и маневренность в ней сочетается с рентабельностью: недорогой дрон может уничтожать корабли, чья стоимость выше на несколько порядков.

В последнее время Россия значительно продвинулась в создании беспилотных кораблей для подводной войны, пишет Military Watch. В 2018 году была представлена стратегическая система "Посейдон", по боевой мощи сравнимая с полноценной АПЛ, вооруженной ядерными ракетами. Сейчас "Посейдон" проходит испытания вместе с подлодкой-носителем.

Стратегический "Посейдон" со 100-мегатонной термоядерной боеголовкой заслонил другого подводного робота - не менее смертоносного. Первые сведения о "Цефалоподе" появились в 2015 году. Подводный беспилотник величиной с автобус создает ЦКБ "Рубин" - один из ведущих разработчиков российских субмарин, - в кооперации с другими профильными предприятиями. Участие в проекте ОКБМ имени Африкантова говорит о том, что силовая установка дрона, скорее всего, ядерная.

Вооружен "Цефалопод" легкими 324-мм торпедами МТТ - этот калибр обычно используется для борьбы с подводными лодками, из чего можно сделать вывод о предназначении беспилотника. Одной из возможных задач может стать сопровождение стратегических подлодок с ядерными ракетами на боевом дежурстве. Сейчас для этой цели используются ударные АПЛ, но у них есть и другие задачи.

Также робот будет весьма полезен для охраны военно-морских баз и буровых установок - в том числе во внутренних морях типа Балтийского и Черного. "Цефалопод" имеет многолопастный винт и несколько подруливающих устройств, сообщающих ему отменную маневренность.

Антон Валагин