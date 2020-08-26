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Российская газета

Может многое: Forbes высоко оценил российский беспилотный вертолет

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Беспилотный вертолет "БПВ-500" научно-производственное предприятие "Радар ммс" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Беспилотный вертолет "БПВ-500" научно-производственное предприятие "Радар ммс" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: Алексей Даничев / РИА Новости

Сфера применения нового российского робота-вертолета может быть гораздо шире, чем поисково-спасательные операции. Такую оценку представленному на форуме "Армия-2020" винтокрылому беспилотному аппарату дал военный обозреватель Forbes Келси Атертон (Kelsey D. Atherton).

Дрон-вертолет, пока не имеющий официального названия, был разработан в Санкт-Петербурге и примечателен тем, что был испытан в аэродинамической трубе - редкий случай среди БПЛА такого типа.

- Большинство эксплуатируемых в России беспилотников по форме являются самолетами, но потребность в БПЛА-вертолетах постоянно растет. В них заинтересованы и коммерческие компании, и силовые ведомства, - приводит автор комментарий старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности (CNAS) Сэмюэля Бендетта, который специализируется на российских военных беспилотных системах.

С потолком в чуть более 1,5 тысячи метров и автономностью в два часа беспилотный вертолет сконструирован как многоцелевая платформа. Он может оснащаться различными датчиками, включая мультиспектральную камеру, дозиметр гамма-излучения, небольшой радар и магнитометрический комплекс.

Для специальных спасательных операций БПЛА имеет прожектор, оборудование для передачи звука и контейнер для доставки спасательных средств.


Тимур Алимов

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Страны
Россия
США
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Робот
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