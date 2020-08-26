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ТАСС

Изоляция экипажа МКС в российских модулях завершилась

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA, архив

Центр управления полетами дал команду экипажу МКС на открытие люков между российским и американским сегментами станции

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Члены экипажа Международной космической станции (МКС) завершили изоляцию в двух российских модулях и начинают процесс открытия люков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса во вторник.

"Центр управления полетами (ЦУП) дал команду экипажу МКС на открытие люков между российским и американским сегментами станции", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что процесс открытия люков займет около часа.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью ТАСС, что давление на МКС стабилизировалось после регламентных работ в сегменте США.

На прошлой неделе источник сообщил ТАСС, что российско-американский экипаж Международной космической станции ведет работу по локализации места утечки воздуха. По словам собеседника агентства, "утечка воздуха была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа". В Роскосмосе заявили ТАСС, что экипаж МКС в полном составе перешел в российские модули на три дня, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента.

Как сообщили в понедельник в Роскосмосе, специалисты считают, что все проверяемые модули герметичны.

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