Китайские оружейники с пользой используют форум «Армия-2020»

На Международных военно-технических форумах «Армия» ранее демонстрировалась только легкая колесная и гусеничная иностранная бронетехника. Это были образцы из Белоруссии и Казахстана.

Если говорить о зарубежных основных боевых танках, то увидеть их представлялась возможность лишь в виде уменьшенных макетов. Например, в таком виде в экспозициях выставлялись пакистанские Al-Zarrar, Al-Khalid и китайский экспортный VT-4.

На нынешней«армии» Народно-освободительная армия Китая решила показать в Подмосковье одну из лучших своих боевых машин - ZTZ-96B. На этих машинах китайцы принимают участие в танковом биатлоне.

РГ отмечает, что «девяносто шестой» является родственником советских и российских образцов. На него установили клон известной 125-мм гладкоствольной пушки 2А46М, которая выпускается в КНР под обозначением ZPT-98, и разработанный в Нижнем Тагиле автомат заряжания.