Войти
Военно-промышленный курьер

Китайские оружейники с пользой используют форум «Армия-2020»

245
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

На Международных военно-технических форумах «Армия» ранее демонстрировалась только легкая колесная и гусеничная иностранная бронетехника. Это были образцы из Белоруссии и Казахстана.

Если говорить о зарубежных основных боевых танках, то увидеть их представлялась возможность лишь в виде уменьшенных макетов. Например, в таком виде в экспозициях выставлялись пакистанские Al-Zarrar, Al-Khalid и китайский экспортный VT-4.

На нынешней«армии» Народно-освободительная армия Китая решила показать в Подмосковье одну из лучших своих боевых машин - ZTZ-96B. На этих машинах китайцы принимают участие в танковом биатлоне. 

РГ отмечает, что «девяносто шестой» является родственником советских и российских образцов. На него установили клон известной 125-мм гладкоствольной пушки 2А46М, которая выпускается в КНР под обозначением ZPT-98, и разработанный в Нижнем Тагиле автомат заряжания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Китай
Пакистан
Россия
Продукция
2А46
МБТ-2000
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
Похожие новости
25.08.2020
Иностранный основной боевой танк впервые показали на "Армии-2020"
11.08.2020
Подготовка к Форуму "Армия-2020" вышла на финишную прямую
03.07.2019
Интернациональный "Патриот"
08.08.2018
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
08.07.2016
Китайская военная техника прибывает в Россию для участия в Армейских играх
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 05:26
  • 1
Минобороны РФ заключило контракт на поставку крылатых ракет "Оникс"
  • 26.08 05:22
  • 1
Минобороны РФ заключило контракты на поставку боевых самолётов Су-34, Су-35 и Су-30СМ2
  • 26.08 05:18
  • 1
На «Армии» подписали контракты на поставку 500 новых образцов техники в ВС РФ
  • 26.08 05:15
  • 1
Минобороны заключило 41 контракт на форуме "Армия-2020"
  • 26.08 03:37
  • 139
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 26.08 02:29
  • 2
В России началась разработка новейшего тяжелого беспилотника
  • 25.08 23:27
  • 9
На форуме "Армия-2020" впервые представлено вооружение беспилотников
  • 25.08 22:43
  • 73
Слепые «Цирконы»
  • 25.08 22:22
  • 2
У России появится новый высокоточный минометный комплекс "Грань"
  • 25.08 21:38
  • 8
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 25.08 21:17
  • 3
Дорогой «Морской старт»: Россия восстановит плавучий космодром
  • 25.08 20:21
  • 328
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.08 17:28
  • 2
Скорость вертолетов Ми-28 и Ми-35 увеличат до 400 километров в час
  • 25.08 13:56
  • 4
Серийные поставки "Арматы" начнутся в ближайшее время - "Уралвагонзавод"
  • 25.08 13:24
  • 8196
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков