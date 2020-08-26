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Не успела «Армата» повоевать, как на смену ей идет двухзвенный танк

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Источник изображения: vpk-news.ru

В России начали работать над требованиями к новому перспективному танку для армии.

Несмотря на то, что новейший российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» должны принять на вооружение армии России в конце 2020 или начале 2021 года, в России уже начали работу над требованиями для танка нового поколения.

Специалисты 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ) считают, что «Армата» и её модификации останутся актуальными до 2040-х годов, но затем придёт время заменить их новым танком.

«Такая боевая машина рассматривается сегодня специалистами 38-го института в варианте двухзвенной сочленённой конструкции. Передний боевой модуль может иметь отделение управления с тремя членами экипажа, находящимися в высокозащищенной бронированной капсуле. В средней части боевого модуля планируется размещение необитаемой башни с установкой в неё электротермохимической пушки с автоматом заряжания», - приводит ТАСС слова заместителя начальника НИИИ БТВТ полковника Евгения Губанова.

Второе звено танка должно включать в себя многотопливный газотурбинный 3000-сильный двигатель, а также воздушные и наземные дроны. Ожидается, что новый танк получит гиперзвуковые снаряды с воспламенением электрическим разрядом, активную защиту, лазерную ослепляющую установку с генератором электромагнитных импульсов, а также бронемашину оснастят самонаводящимися ракетами вертикального старта с дальностью стрельбы до 12 км.

О сроках появления нового российского танка пока не сообщается. 

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