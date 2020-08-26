В РТИ разрабатывают высокоточную радиолокационную систему обнаружения беспилотников

Москва. 25 августа. ИНТЕРФАКС - АО "РТИ" работает над созданием радиолокационной системы обзора воздушного пространства, способную обнаружить малогабаритные беспилотники, сообщает во вторник пресс-служба компании.

"Система разрабатывается в нескольких исполнениях - для секторного и для кругового контроля пространства с возможностью обнаружения малогабаритных низкоскоростных беспилотных летательных аппаратов, в том числе находящихся в составе "роевых систем", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что применение технологии параллельного безынерционного обзора позволяет увеличить темп обновления радиолокационной информации за счет отказа от сканирования пространства. Кроме того, система обеспечивает повышенную вероятность обнаружения целей за счёт длительного когерентного накопления.

"В современных реалиях массового применения беспилотных летательных аппаратов создание такой системы контроля позволит обезопасить ключевые объекты инфраструктуры от незарегистрированного вторжения в воздушное пространство с целью промышленного шпионажа либо совершения иных противоправных действий", - отметил генеральный директор компании-разработчика "НПК "НИИДАР" (входит в "РТИ") Кирилл Макаров, которого цитирует пресс-служба.