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Известия.ru

Рогозин анонсировал первый запуск ракеты «Ангара» с разгонным блоком «Персей»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Егор Алеев

В 2021 году «Роскосмос» планирует впервые запустить тяжелую ракету «Ангара» с новейшим разгонным блоком «Персей». Об этом 25 августа в интервью ТАСС заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«У нас на следующий год запланирован запуск тяжелой «Ангары-А5» номер 3. На ней будет вестись отработка, прежде всего, нового разгонного блока «Персей». Это перспективный разгонный блок, в котором очень заинтересован госзаказчик в лице Минобороны, ну и сам «Роскосмос», естественно. Разработчиком блока является, как известно, РКК «Энергия», — сказал он.

Полетное задание для этой ракеты не готово, поскольку «Роскосмос» ищет полезную нагрузку для нее. С этой целью корпорация предлагает всем партнерам, включая университетские центры и частные компании, предоставить свои аппараты для пуска. В предоставлении аппарата также заинтересовано Минобороны, добавил Рогозин.

Предполагается, что в следующем года «Роскосмос» запустит три ракеты «Ангара» — две тяжелых и одну легкую. При этом в госкорпорации исходят из того, что четвертая тяжелая машина будет готова в 2021 году.

Говоря о разработке тяжелой «Ангары» с третьей ступенью на водородных двигателях, Рогозин отметил, что контракт на ее создание готовится, но возможность подписания появится только после подтверждения финансирования. Он добавил, что трудности связаны с урезанием Федеральной космической программы (ФПК) до 2025 года.

«Контракт будет подписан тогда, когда будет подтверждено финансирование», — подчеркнул он.

По его словам, ФКП уже урезана на 150 млрд рублей.


Фото: ТАСС/Егор Алеев

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  • В новости упоминаются
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Ангара
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Проекты
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