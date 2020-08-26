НИИДАР разрабатывает РЛС, способную обнаруживать беспилотники в составе роя

«Подсолнух-Э» - всепогодный береговой загоризонтный радар поверхностной волны (БЗГР) коротковолнового диапазона радиоволн, предназначенный для контроля надводной и воздушной обстановки в пределах 200-мильной экономической зоны прибрежного государства в составе береговых систем (ОАО НПК «Ниидар»). Источник: rusarmy.com.

ЦАМТО, 25 августа. ОАО "НПК "НИИДАР", входящее в группу компаний РТИ, разрабатывает радиолокационную систему безынерционного обзора пространства, предназначенную для обеспечения контроля воздушной обстановки.

Система разрабатывается в нескольких исполнениях – для секторного и для кругового контроля пространства, с возможностью обнаружения малогабаритных низкоскоростных беспилотных летательных аппаратов, в том числе находящихся в составе "роевых систем". Количество одновременно обнаруживаемых объектов ограниченно лишь вычислительными мощностями системы.

Технология параллельного безынерционного обзора позволит увеличить темп обновления радиолокационной информации за счет отказа от сканирования пространства. Еще одной ключевой особенностью разрабатываемой системы является длительное когерентное накопление, а именно улучшение вероятности обнаружения цели, которое позволит обеспечить высокое разрешение объектов по скорости.

"В современных реалиях массового применения беспилотных летательных аппаратов, создание такой системы контроля позволит обезопасить ключевые объекты инфраструктуры от незарегистрированного вторжения в воздушное пространство с целью промышленного шпионажа, либо совершения иных противоправных действий", – отметил генеральный директор ОАО "НПК "НИИДАР" Кирилл Макаров.

Данная система может быть использована как государственными, так и частными структурами для охраны особо важных объектов. Заложенный при разработке широкий диапазон рабочих температур, а также пыле- и влагозащищенность позволит использовать данную систему в приполярных и в засушливых жарких регионах. Данная система имеет высокий экспортный потенциал.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ОАО "НПК "НИИДАР".