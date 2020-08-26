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Российская газета

Обновленный вариант АК-12 показали на видео

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На форуме "Армия-2020" ГК "Калашников" представила обновленный вариант автомата АК-12. Конструктивные изменения улучшили эргономику оружия и повысили удобство техобслуживания.

В списке модификаций - облегченный регулируемый по длине приклад, рукоятка с улучшенной эргономикой, усовершенствованный диоптрический прицел. Масса автомата составляет 3,5 кг, магазин рассчитан на 30 патронов 5,45 на 39 мм.

По словам гендиректора "Калашников" Дмитрия Тарасова, автоматы АК-12 в новом исполнении в ближайшее время пойдут в войска.


Майя Бирюкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Проекты
АРМИ-20XX
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