В соединение связи Амурской общевойсковой армии ВВО поступила новая техника связи

ЦАМТО, 25 августа. В соединение связи Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, поступила партия новой техники связи.

Командно-штабная машина (КШМ) нового поколения на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350 предназначена для обеспечения управления подразделениями в сложных климатических условиях и в условиях постановки преднамеренных помех в радиосетях и радионаправлениях в автоматизированном и неавтоматизированном режимах.

С использованием данной КШМ можно устанавливать связь по закрытым интернет-каналам и осуществлять топографическую привязку через различные спутниковые системы.

В новых машинах значительно улучшена эргономика: внутри смонтирована система кондиционирования воздуха и обогрева, более удобными стали места для работы и отдыха военнослужащих.

Благодаря установленной аппаратуре новейшего поколения, а также радиосредствам серии "Акведук", автоматизированные рабочие места КШМ оборудованные ЭВМ, позволяют экипажу успешно решать задачи по формированию и выдаче сигналов боевого управления, сбору и обработке информации о выполнении поставленных задач, изменениях оперативно-тактической обстановки, боевого состава своих войск и сил противника.

До конца текущего года в соединения и части связи Амурской общевойсковой армии планируется поставка еще нескольких образцов данного типа техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.