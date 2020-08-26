The Drive впечатлил рассекреченный фильм о взрыве "Царь-бомбы"

Впервые обнародован фильм об испытаниях ядерного оружия под кодовым названием "Иван", более известного как "Царь-бомба".

The Drive не мог обойти вниманием документальный фильм, в деталях рассказывающий об испытаниях 50-мегатонной атомной бомбы в СССР. Его извлекла из ранее засекреченных архивов компания "Росатом" по случаю 75-й годовщиной создания атомной отрасли в России.

В статье напоминают, что "чудовищное оружие", мощность которого была эквивалентна 50 миллионам тонн тротила, сбросили над Новой Землей в Северном Ледовитом океане 30 октября 1961 года. До недавнего времени доступные изображения этих испытаний ограничивались несколькими короткими клипами с высокой зернистостью и некачественными фотографиями.

В начале фильма можно увидеть, как собранную бомбу загружают в специальный вагон и доставляют поездом на авиабазу Оленья возле Оленегорска на Кольском полуострове. "Примечательно, что разновидности четырехмоторного бомбардировщика Ту-95 "Медведь", который перевозил разрушительный груз, остаются в строю и сегодня, хотя и в значительно модернизированном виде", - сообщает автор.

Непосредственно в качестве носителя "Царь-бомбы" использовали Ту-95В, специально модифицированный стратегический бомбардировщик первого поколения с увеличенным и усиленным бомбовым отсеком.

Фильм позволяет оказаться в кабине Ту-95В и увидеть, как члены экипажа надевают защитные очки перед сбросом бомбы. Ее взрыв снимали с разных точек, в том числе с воздуха. Бомбардировщик сопровождали два других самолета, в том числе Ту-16, служивший "летающей лабораторией". Он был оснащен камерами, радиотелеметрическим оборудованием, осциллографами для определения мощность взрыва и регистраторами давления для измерения интенсивности ударной волны. На самом Ту-95В было установлено другое измерительное оборудование, в том числе сенсорные датчики.

Все испытания контролировались из подземного командного пункта в бухте Белушья Губа, в 260 километрах к югу от полигона. Ближе к месту взрыва располагалась площадка Д-8, где находилось дополнительное измерительное и записывающее оборудование. Поддерживать связь между командным пунктом и Д-8 помогали военные корабли, которые использовались в качестве ретранслятора.

Бомба была сброшена с высоты 10,5 километра, а взорвалась в 4 километрах от земли, что существенно снизило излучение. "Видимо, поэтому в фильме говорится о "чистой водородной бомбе". Но, конечно, все относительно, когда речь идет о самом мощном ядерном устройстве в мире", - замечает журналист.

В результате взрыва образовался огненный шар, вспышка была видна в радиусе 1000 километров, несмотря на облачность. "Взрыв сопровождался яркой вспышкой необычной силы", - сообщает голос за кадром. Через несколько секунд диаметр поднимающегося пылевого столба достиг 10 километров.

Через сорок секунд после взрыва огненный купол вырос на 30 километров. После чего стало формироваться грибовидное облако, максимальная высота которого составляла 60-65 километров, а диаметр - 90 километров.

Спустя несколько часов, ученые на борту специально оборудованного вертолета Ми-4 высадились в районе опытного поля. Даже в самом центре площадки уровень радиации был незначительным. Затем некоторые члены команды, надев защитное снаряжение, направились ближе к центру испытательного полигона. Здесь на десятки километров во всех направлениях земля была выжжена, а большая часть снега испарилась.

Бомба "Иван" была детищем советского генсека Никиты Хрущева, напоминает в автор, и разрешение на испытание получила в особенно "морозный" период в отношениях между Востоком и Западом.

В отличие от Царь-бомбы, самым большим ядерным устройством, когда-либо взорванным Соединенными Штатами, была 15-мегатонная Castle Bravo. Ее сбросили на атолл Бикини в Тихом океане 1 марта 1954 года. Причем в отличие от советских испытаний, мощным взрыв получился из-за аварии, вызванной просчетом конструкторов.

"Ядерному оружию по-прежнему уделяется большое внимание в современных российских вооруженных силах, и большинство российских боевых самолетов способны нести ядерные бомбы. Хотя их характеристики остаются строго засекреченными, эквивалентные им учебные бомбы дают некоторое представление об их внешнем виде. Выпуск этого документального фильма об эпохе холодной войны - отрезвляющее напоминание о потрясающей разрушительной силе ядерного оружия", - заключает автор.

Олег Корякин