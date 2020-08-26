«Ратный» лазер сумеет ослепить любой беспилотник противника

Одной из настоящих сенсаций форума «Армия-2020» стал открытый показ мобильного лазерного комплекса по борьбе с беспилотниками, названного «Рать».

В день открытия он стоял в закрытом павильоне, как говорят, произвел впечатление на всех, кто его увидел впервые. Удивительно, но комплекс разрешили выставить на общее обозрение, и он сразу оказался в центре внимания всех участников форума, пишет РГ.

Комплекс базируется на оригинальном бронированном шасси, в котором широко использованы элементы КаМАЗа. Он предназначен для обнаружения и классификации беспилотных летательных аппаратов, подавления их радиоэлектронных средств СВЧ излучением, физическое уничтожение лазерными средствами поражения.

Состав комплекса: бронеавтомобиль СБА-70К2, РЛС обнаружения, система направленного радиоэлектронного подавления, комплекс автоматического распознавания и подавления телекоммуникационных каналов управления беспилотников, система направленного лазерного уничтожения, оптико-электронная обзорно-поисковая система, единая интеллектуальная бортовая система боевого управления, обеспечивающая интеграцию, обработку и отображение информации.

РЛС способна обнаружить беспилотник с эффективной поверхностью отражении 0,01 кв.м и скоростью до 200 км/ч на дальности в 3,5 км. СВЧ излучение может начать эффективно подавлять электронику дронов в сфере радиусом 2,5 км.

Также осуществляется круглосуточное сканирование воздушного пространства в автоматическом режиме без участия человека. Комплекс способен распознавать и подавлять телекоммуникационные каналы в диапазоне 2…6 ГГЦ в сфере радиусом до 1 км. Если вражеский беспилотник все-таки прорвется, то на дальности 1 км он будет гарантированно уничтожен лазерным ударом. При этом происходит не только ослепление оптики дрона, но и физическое разрушение летательного аппарата.

Создан боевой лазерный комплекс «Рать» специалистами Научно-производственного предприятия «Исток» имени А.И. Шокина.