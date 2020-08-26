Войти
Военно-промышленный курьер

«Ратный» лазер сумеет ослепить любой беспилотник противника

247
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Одной из настоящих сенсаций форума «Армия-2020» стал открытый показ мобильного лазерного комплекса по борьбе с беспилотниками, названного «Рать».

В день открытия он стоял в закрытом павильоне, как говорят, произвел впечатление на всех, кто его увидел впервые. Удивительно, но комплекс разрешили выставить на общее обозрение, и он сразу оказался в центре внимания всех участников форума, пишет РГ.

Комплекс базируется на оригинальном бронированном шасси, в котором широко использованы элементы КаМАЗа. Он предназначен для обнаружения и классификации беспилотных летательных аппаратов, подавления их радиоэлектронных средств СВЧ излучением, физическое уничтожение лазерными средствами поражения.

Состав комплекса: бронеавтомобиль СБА-70К2, РЛС обнаружения, система направленного радиоэлектронного подавления, комплекс автоматического распознавания и подавления телекоммуникационных каналов управления беспилотников, система направленного лазерного уничтожения, оптико-электронная обзорно-поисковая система, единая интеллектуальная бортовая система боевого управления, обеспечивающая интеграцию, обработку и отображение информации.

РЛС способна обнаружить беспилотник с эффективной поверхностью отражении 0,01 кв.м и скоростью до 200 км/ч на дальности в 3,5 км. СВЧ излучение может начать эффективно подавлять электронику дронов в сфере радиусом 2,5 км.

Также осуществляется круглосуточное сканирование воздушного пространства в автоматическом режиме без участия человека. Комплекс способен распознавать и подавлять телекоммуникационные каналы в диапазоне 2…6 ГГЦ в сфере радиусом до 1 км. Если вражеский беспилотник все-таки прорвется, то на дальности 1 км он будет гарантированно уничтожен лазерным ударом. При этом происходит не только ослепление оптики дрона, но и физическое разрушение летательного аппарата.

Создан боевой лазерный комплекс «Рать» специалистами Научно-производственного предприятия «Исток» имени А.И. Шокина.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
КАМАЗ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Похожие новости
06.07.2020
«Панцирь» держит удар
04.07.2019
Денис Мантуров: С-500 "Прометей" готова к серийному производству
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
04.06.2018
Всеармейский конкурс "Военное ралли" впервые стартовал в Туве
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
09.09.2016
Олег Сиенко: начинаем работать над усовершенствованием "Арматы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 05:26
  • 1
Минобороны РФ заключило контракт на поставку крылатых ракет "Оникс"
  • 26.08 05:22
  • 1
Минобороны РФ заключило контракты на поставку боевых самолётов Су-34, Су-35 и Су-30СМ2
  • 26.08 05:18
  • 1
На «Армии» подписали контракты на поставку 500 новых образцов техники в ВС РФ
  • 26.08 05:15
  • 1
Минобороны заключило 41 контракт на форуме "Армия-2020"
  • 26.08 03:37
  • 139
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 26.08 02:29
  • 2
В России началась разработка новейшего тяжелого беспилотника
  • 25.08 23:27
  • 9
На форуме "Армия-2020" впервые представлено вооружение беспилотников
  • 25.08 22:43
  • 73
Слепые «Цирконы»
  • 25.08 22:22
  • 2
У России появится новый высокоточный минометный комплекс "Грань"
  • 25.08 21:38
  • 8
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 25.08 21:17
  • 3
Дорогой «Морской старт»: Россия восстановит плавучий космодром
  • 25.08 20:21
  • 328
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.08 17:28
  • 2
Скорость вертолетов Ми-28 и Ми-35 увеличат до 400 километров в час
  • 25.08 13:56
  • 4
Серийные поставки "Арматы" начнутся в ближайшее время - "Уралвагонзавод"
  • 25.08 13:24
  • 8196
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков