"Гораздо бо́льший урон". Почему Британия отказывается от танков

Великобритания планирует отказаться от своих танков и БМП, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин поделился своим мнением о причинах такого решения.
Великобритания рассматривает возможность отказаться от танков в рамках предложения по модернизации вооруженных сил, сообщает The Times.
По данным газеты, правительство изучает такую возможность из-за роста стоимости модернизации танков Challenger 2 и боевых машин пехоты Warrior британских вооруженных сил, которые в прошлом году были признаны устаревшими. В Минобороны Великобритании полагают, что меняющийся характер ведения войны требует больших инвестиций в кибервооружение, космос и другие передовые технологии, пишет издание.
Сообщается, что обсуждение отказа от танков является частью обзора правительства, связанного с вопросами внешней политики, обороны и безопасности, который должен завершиться в ноябре.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин рассказал, чем, по его мнению, руководствуются в Британии.