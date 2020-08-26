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РИА Новости

"Гораздо бо́льший урон". Почему Британия отказывается от танков

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Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил
Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил.
Источник изображения: © Фото : Crown Copyright

Великобритания планирует отказаться от своих танков и БМП, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин поделился своим мнением о причинах такого решения.

Великобритания рассматривает возможность отказаться от танков в рамках предложения по модернизации вооруженных сил, сообщает The Times.

По данным газеты, правительство изучает такую возможность из-за роста стоимости модернизации танков Challenger 2 и боевых машин пехоты Warrior британских вооруженных сил, которые в прошлом году были признаны устаревшими. В Минобороны Великобритании полагают, что меняющийся характер ведения войны требует больших инвестиций в кибервооружение, космос и другие передовые технологии, пишет издание.

Сообщается, что обсуждение отказа от танков является частью обзора правительства, связанного с вопросами внешней политики, обороны и безопасности, который должен завершиться в ноябре.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин рассказал, чем, по его мнению, руководствуются в Британии.

"Скорее всего, британские военные пришли к выводу, что гибридные войны, которые идут по всему миру, эффективны даже без применения традиционных вооруженных сил. Они эффективны за счет того, что фактически в каждой из стран, против которой действуют англосаксы, организовываются гражданские войны. И мы это прекрасно видим. Эти гражданские войны наносят гораздо бо́льший урон. Кроме того, ряд стран сосредотачиваются на создании оружия, основанного на новых физических принципах. Речь идет также о милитаризации космоса, чтобы нанести урон спутниковым группировкам стран, обладающих ядерным оружием", - сказал Александр Жилин.
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
Challenger 2
Проекты
Кибероружие
Ядерный щит
ЯО
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