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РИА Новости

Россия и Китай проектируют неатомную подводную лодку нового поколения

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Флаги России и Китая
Флаги России и Китая.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг — РИА Новости. Россия и Китай совместно проектируют неатомную подводную лодку нового поколения, заявил РИА Новости в ходе форума "Армия-2020" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"В настоящее время мы взаимодействуем с китайской стороной по вопросу совместного проектирования неатомной подводной лодки нового поколения. О сроках завершения работ говорить пока рано", — сказали в ФСВТС.

Ранее руководитель делегации госкорпорации "Ростех" на выставке Airshow China-2018 Виктор Кладов заявил РИА Новости, что Россия заключила контракт на поставку в Китай оружия в трех сферах: вода, воздух, земля.

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Страны
Китай
Россия
Компании
Ростех
ФСВТС РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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