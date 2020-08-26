Войти
РИА Новости

Рассадник беспокойства. В РФ назвали, откуда идут 75% кибератак в мире

144
0
0
Мужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке.
Источник изображения: © Fotolia / DragonImages

МОСКВА, 25 августа / Радио Sputnik. США и их союзники искусственно нагнетают противостояние в информационной сфере, из-за чего возникает напряженность в международных отношениях и подрывается доверие к процессам цифровизации в целом.

Такое мнение выразил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью газете "Аргументы и факты".

"Стремящиеся обеспечить мировое доминирование США и их союзники, с одной стороны, наращивают усилия для осуществления разведывательных и деструктивных действий в информационном пространстве других стран, а с другой объявляют Россию, Китай, Северную Корею и Иран основными источниками киберугроз", – обратил внимание Храмов.

По словам замглавы Совбеза России, таким образом, США "целенаправленно формируют медийную картину", призванную оправдать в глазах мирового сообщества любые последующие действия, в том числе силового характера.

По мнению Олега Храмова, именно Соединенные Штаты стоят за подавляющим числом кибератак в мире.

"Американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016-2019 годы – от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий", – сообщил чиновник.

При этом "России указанный показатель отводит от 2% до 7%", сообщил Храмов, уточнив, что эти данные имеются в открытом доступе. Он добавил, что цифры наглядно демонстрируют несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве.

Ранее радио Sputnik сообщало, кто снова обвинил Россию в кибератаках и "вмешательствах".

В отпуск с кешбэком. Как получить у государства деньги на отдых? Инструкция – в нашем Телеграм-канале.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Проекты
ИТ
Кибербезопасность
Похожие новости
02.05.2019
Foreign Affairs (США): шпионы, ложь и алгоритмы. Часть первая
12.03.2018
Москва становится агрессивнее
09.09.2016
Война во время мира (The American Interest, США)
23.06.2016
Российская "эскалация": реальная угроза или элемент информационной войны? (Defence24, Польша)
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
13.10.2010
Пространство виртуальное, борьба реальная
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 05:26
  • 1
Минобороны РФ заключило контракт на поставку крылатых ракет "Оникс"
  • 26.08 05:22
  • 1
Минобороны РФ заключило контракты на поставку боевых самолётов Су-34, Су-35 и Су-30СМ2
  • 26.08 05:18
  • 1
На «Армии» подписали контракты на поставку 500 новых образцов техники в ВС РФ
  • 26.08 05:15
  • 1
Минобороны заключило 41 контракт на форуме "Армия-2020"
  • 26.08 03:37
  • 139
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 26.08 02:29
  • 2
В России началась разработка новейшего тяжелого беспилотника
  • 25.08 23:27
  • 9
На форуме "Армия-2020" впервые представлено вооружение беспилотников
  • 25.08 22:43
  • 73
Слепые «Цирконы»
  • 25.08 22:22
  • 2
У России появится новый высокоточный минометный комплекс "Грань"
  • 25.08 21:38
  • 8
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 25.08 21:17
  • 3
Дорогой «Морской старт»: Россия восстановит плавучий космодром
  • 25.08 20:21
  • 328
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.08 17:28
  • 2
Скорость вертолетов Ми-28 и Ми-35 увеличат до 400 километров в час
  • 25.08 13:56
  • 4
Серийные поставки "Арматы" начнутся в ближайшее время - "Уралвагонзавод"
  • 25.08 13:24
  • 8196
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков