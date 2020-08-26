Рассадник беспокойства. В РФ назвали, откуда идут 75% кибератак в мире

МОСКВА, 25 августа / Радио Sputnik. США и их союзники искусственно нагнетают противостояние в информационной сфере, из-за чего возникает напряженность в международных отношениях и подрывается доверие к процессам цифровизации в целом.

Такое мнение выразил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью газете "Аргументы и факты".

"Стремящиеся обеспечить мировое доминирование США и их союзники, с одной стороны, наращивают усилия для осуществления разведывательных и деструктивных действий в информационном пространстве других стран, а с другой объявляют Россию, Китай, Северную Корею и Иран основными источниками киберугроз", – обратил внимание Храмов.

По словам замглавы Совбеза России, таким образом, США "целенаправленно формируют медийную картину", призванную оправдать в глазах мирового сообщества любые последующие действия, в том числе силового характера.

По мнению Олега Храмова, именно Соединенные Штаты стоят за подавляющим числом кибератак в мире.

"Американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016-2019 годы – от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий", – сообщил чиновник.

При этом "России указанный показатель отводит от 2% до 7%", сообщил Храмов, уточнив, что эти данные имеются в открытом доступе. Он добавил, что цифры наглядно демонстрируют несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве.

Ранее радио Sputnik сообщало, кто снова обвинил Россию в кибератаках и "вмешательствах".

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