Спущен на воду головной фрегат класса "Тип-054A/P" для ВМС Пакистана

ЦАМТО, 25 августа. По информации Navalnews.com, на верфи китайской компании Hudong Zhonghua в Шанхае 22 августа состоялся спуск на воду головного многоцелевого фрегата класса "Тип-054A/P", предназначенного для ВМС Пакистана.

Корабли "Тип-054A/P" являются версией фрегата УРО класса "Тип-054A" ВМС НОАК. В общей сложности ВМС Пакистана будут поставлены четыре фрегата данного типа. Они станут наиболее технологически совершенными платформами в составе ВМС страны. Фрегаты предназначены для противолодочной и противокорабельной борьбы, а также обеспечения ПВО.

Как сообщал ЦАМТО, о заключенном в июне 2017 года контракте на поставку ВМС Пакистана первых двух фрегатов "Тип-054A/P" китайской постройки стало известно в конце 2017 года. В июне 2018 года состоялась церемония подписания контракта на поставку двух дополнительных фрегатов класса "Тип-054A/P". Общая стоимость продажи и точный график поставки не раскрываются. Как ожидается, поставка будет полностью завершена в 2021 году.

Резка стали для строительства второго фрегата началась на верфи Hudong Zhonghua 19 декабря 2018 года. Закладка киля этого корабля состоялась в марте 2020 года. В ноябре 2019 года прошла церемония, посвященная началу резки стали для второй пары многоцелевых фрегатов класса "Тип-054A/P".

Фрегат класса "Тип-054A" ("Цзянкай-2") – это современный боевой корабль, принятый на вооружение ВМС НОАК в 2007 году. Длина фрегата составляет 134 м, максимальная ширина – 16 м, водоизмещение – 3500 т, экипаж – 165 человек. Корабль оснащен комбинированной ГЭУ типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями компании SEMT Pielstick и развивает максимальную скорость 27 узлов. Дальность плавания – 3800 морских миль на скорости 18 узлов.

Точные данные о вооружении и средствах обнаружения фрегатов "Тип-054A/P" ВМС Пакистана пока не раскрываются.