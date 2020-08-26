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ТАСС

Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 млрд рублей

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Сотрудники в цехе сборки семейства ракет-носителей "Ангара"
Сотрудники в цехе сборки семейства ракет-носителей "Ангара".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин также рассказал о возможном секвестре космических программ из-за падения дохода федерального бюджета

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы должны осенью закончить все переговоры с министерством финансов. Параметры финансирования федеральной космической программы до 2025 года должны быть обеспечены в соответствии с ее паспортом. По паспорту ФКП до 2025 года должна насчитывать 1 трлн 406 млрд рублей, а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд рублей. И это не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением дохода федерального бюджета", - сказал глава Роскосмоса.

"Да, мы считаем, что то, что было обещано космической отрасли в размере 1 трлн 406 млрд, нужно вернуть отрасли. Еще в декабре 2015 года перед принятием ФКП на совещании у президента РФ в Сочи я говорил, что сокращение финансирования отрасли ниже 1 трлн 406 млрд приведет к ее деградации. Надеюсь на поддержку правительства", - подчеркнул Рогозин.

Он добавил, что будет защищать основные позиции ФКП и, в частности, переход "Ангары", которая должна стартовать с Восточного, на третью водородную ступень, что резко поднимет мощность этой ракеты.

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