Войти
ТАСС

Рогозин: кооперация по восстановлению "Морского старта" должна определиться на этой неделе

237
0
0
Плавучий космодром "Морской старт"
Плавучий космодром "Морской старт".
Источник изображения: S7 space

На восстановление плавучего космодрома, находящегося в приморском порту Славянка, потребуется около 35 млрд рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Кооперация государственных и частных структур, которые займутся восстановлением проекта "Морской старт", должна определиться на этой неделе. Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Как сообщил в понедельник журналистам на форуме "Армия-2020" вице-премьер РФ Юрий Борисов, на восстановление плавучего космодрома "Морской старт", находящегося в приморском порту Славянка, потребуется около 35 млрд рублей.

По словам Рогозина, сейчас ведутся переговоры о том, каким образом будут выстроены отношения между партнерами при создании эксплуатирующей компании. Эта компания должна взять на себя как дооборудование "Морского старта" аппаратурой, которая была снята американцами с пусковой платформы и командного судна, так и создание береговой инфраструктуры.

"Государство готово протянуть руку. Состав кооперации, я надеюсь, будет определен на нынешней неделе. Я думаю, что это будет новая эксплуатирующая компания-оператор, создаваемая в рамках государственно-частного партнерства", - сказал Рогозин.

Как уточнил Рогозин, владелец компании S7 Владислав Филев по-прежнему оплачивает нахождение командного судна и плавучей платформы в порту Славянка, все системы командного судна и плавучей платформы-космодрома поддерживаются в нормальном состоянии. "Мы понимаем, что сама компания S7, которая смогла выкупить и переместить платформу к российскому берегу, в условиях пандемии как любой пострадавший авиаперевозчик испытывает колоссальные трудности", - добавил он.

О "Морском старте"

Плавучий космодромом "Морской старт" состоит из пусковой плавучей платформы "Одиссей" и командного судна. Программа действовала до 2014 года - с платформы, базировавшейся у берегов США, было выполнено 32 пуска ракеты "Зенит".

В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Весной этого года командное судно и платформа перешли от побережья Соединенных Штатов на Дальний Восток. Сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в Приморье 17 марта и пришвартовалось у причала Славянского судоремонтного завода после прохождения таможенных и санитарных процедур, а пусковая платформа Odyssey прибыла в порт 30 марта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
Морской старт
Похожие новости
25.08.2020
Россия восстановит плавучий космодром "Морской старт"
13.01.2020
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
04.07.2018
Полетали и хватит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 05:26
  • 1
Минобороны РФ заключило контракт на поставку крылатых ракет "Оникс"
  • 26.08 05:22
  • 1
Минобороны РФ заключило контракты на поставку боевых самолётов Су-34, Су-35 и Су-30СМ2
  • 26.08 05:18
  • 1
На «Армии» подписали контракты на поставку 500 новых образцов техники в ВС РФ
  • 26.08 05:15
  • 1
Минобороны заключило 41 контракт на форуме "Армия-2020"
  • 26.08 03:37
  • 139
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 26.08 02:29
  • 2
В России началась разработка новейшего тяжелого беспилотника
  • 25.08 23:27
  • 9
На форуме "Армия-2020" впервые представлено вооружение беспилотников
  • 25.08 22:43
  • 73
Слепые «Цирконы»
  • 25.08 22:22
  • 2
У России появится новый высокоточный минометный комплекс "Грань"
  • 25.08 21:38
  • 8
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 25.08 21:17
  • 3
Дорогой «Морской старт»: Россия восстановит плавучий космодром
  • 25.08 20:21
  • 328
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.08 17:28
  • 2
Скорость вертолетов Ми-28 и Ми-35 увеличат до 400 километров в час
  • 25.08 13:56
  • 4
Серийные поставки "Арматы" начнутся в ближайшее время - "Уралвагонзавод"
  • 25.08 13:24
  • 8196
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков