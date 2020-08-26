Россия впервые запустит с Плесецка "Ангару" с разгонным блоком "Персей" в 2021 году

Всего Роскосмос планирует запустить в следующем году до трех ракет "Ангара"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Роскосмос планирует впервые запустить в следующем году с космодрома Плесецк тяжелую "Ангару" с новейшим разгонным блоком "Персей". Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"У нас на следующий год запланирован запуск тяжелой "Ангары-А5" № 3. На ней будет вестись отработка прежде всего нового разгонного блока "Персей". Это перспективный разгонный блок, в котором очень заинтересован госзаказчик в лице Минобороны, ну и сам Роскосмос, естественно. Разработчиком блока является, как известно, РКК "Энергия", - рассказал Рогозин.

Рогозин отметил, что полетное задание для этой ракеты пока не готово - корпорация ищет для нее реальную полезную нагрузку, так как "риски запуска спутника будут существенно ниже на третьем пуске ракеты-носителя". "Мы предлагаем всем нашим партнерам, включая университетские центры и частные компании, предоставить свои аппараты для этого третьего пуска, тем более что стоимость их отправки на целевую орбиту будет минимальна. Минобороны, кстати, тоже заинтересовано в том, чтобы найти полезную нагрузку для запуска со своего северного космодрома "Ангары" с блоком "Персей"", - добавил он.

Как сообщил в понедельник замгендиректора Центра им М. В. Хруничева Денис Денискин, запуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" № 2 с космодрома Плесецк состоится в ноябре этого года. В качестве нагрузки, уточнил в интервью Рогозин, будет использоваться макет космического аппарата.

Разгонный блок "Персей" - модернизированная версия блока, создававшегося для ракеты "Протон-М". "Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" номер 1 - в декабре 2014 года.

Три пуска

Рогозин также добавил, что Роскосмос может запустить в следующем году до трех ракет "Ангара". Глава Роскосмоса отметил, что на 2021 год запланировано два запуска ракет серии "Ангара" - тяжелой "Ангары-А5" № 3 с новым разгонным блоком "Персей", а также легкой версии ракеты - "Ангара-1.2". "Но мы исходим из того, что и четвертая летная тяжелая машина также будет готова уже в 2021 году", - сообщил он.

В этом году запланирован один старт тяжелой версии ракеты, которая в ноябре выведет на орбиту с космодрома Плесецк макет космического аппарата.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" номер 1 - в декабре 2014 года.

Создание "Ангары" с водородной ступенью

Рогозин также рассказал, что госкорпорация готовит контракт на разработку тяжелой "Ангары" с третьей ступенью на водородных двигателях, но он может быть подписан только после подтверждения финансирования по этой программе.

По его словам, корпорация готовится к заключению контракта на создание "Ангары-А5В" с третьей водородной ступенью, так как универсальный стартовый стол на Восточном и сопутствующая инфраструктура строится под эту ракету.

"Контракт будет подписан тогда, когда будет подтверждено финансирование", - уточнил глава Роскосмоса, отвечая на вопрос о сроках заключения сделки. Он добавил, что трудности связаны с урезанием Федеральной космической программы до 2025 года.

Разработчиком и производителем третьей водородной ступени для "Ангары" будет КБ "Салют", КБХА и московский ракетный завод Центра им. Хруничева, а омский филиал центра будет серийно выпускать универсальные ракетные модули текущей и модернизированной версии "Ангары".