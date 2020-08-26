Рогозин: секвестр финансирования приведет к деградации космической отрасли

Роскосмос продолжает работу над перспективными проектами в условиях жесткой конкуренции как на рынке пусковых услуг, так и в отношении программ исследования и освоения космоса. В рамках проходящего в Кубинке форума "Армия-2020" генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в интервью ТАСС о состоянии и перспективах бюджета корпорации, последствиях его сокращения, планах пусков ракет "Ангара", контрактах с Минобороны и утечке на МКС.

- Нашли ли отверстие на МКС, которое приводит к утечке воздуха?

- Проблема устранена. Российско-американский экипаж будет работать как обычно со всеми модулями станции и покинет свою временную изоляцию в российском сегменте. Еще раз хочу сказать, что выявленное российскими приборами падение давления было минимальным и угрозы работе станции не представляло. После завершения регламентных работ в американском сегменте МКС давление полностью стабилизировалось.

При этом подчеркну, что реакция экипажа и ЦУПов на изменение давления была совершенно оправданна. Космонавты изолировались в российском сегменте именно потому, что транспортный пилотируемый корабль "Союз МС", на котором экипаж прибыл на станцию, пристыкован к одному из модулей нашей части МКС. Таковы правила.

- Какие запуски ракет "Ангара", кроме той, что полетит с Плесецка в ноябре, запланированы на ближайшую перспективу?

- У нас на следующий год запланирован запуск тяжелой "Ангары А5" №3. На ней будет вестись отработка прежде всего нового разгонного блока "Персей". Это перспективный разгонный блок, в котором очень заинтересован госзаказчик в лице Минобороны, ну и сам Роскосмос, естественно. Разработчиком блока является, как известно, РКК "Энергия".

Точка, куда будем стрелять третьей "Ангарой", - геостационарная ли это орбита или точка Лагранжа, - а также вид полезной нагрузки, которая будет установлена на эту ракету, пока до конца не определены, полетное задание готовится.

- В следующем году также планируется только один запуск "Ангары"?

- Два. Кроме тяжелой "Ангары" еще запланирован старт легкой версии - ракеты-носителя "Ангара-1.2". Но мы исходим из того, что и четвертая летная тяжелая машина также будет готова уже в 2021 году.

- Для ноябрьского запуска второй тяжелой "Ангары" с Плесецка какая-то полезная нагрузка предусмотрена?

- Там будет запущен макет космического аппарата. Задача испытательного пуска состоит не в выведении спутника, а в отработке системы ракеты-носителя и разгонника, а также в подтверждении технических характеристик ракеты, заданных заказчиком. Регламенты, которые прописаны для испытаний новой ракетно-космической техники, таковы, что они исключают возможность использования "живых" аппаратов в ходе нескольких первых стартов новых ракет. Вторая проблема - это страховка. Опять же, для первых испытательных пусков она высока, что "убивает" рентабельность коммерческого запуска.

Что касается третьей "Ангары" в следующем году, то мы ищем полезную нагрузку для нее, поскольку считаем, что риски запуска спутника будут существенно ниже на третьем пуске ракеты-носителя. Мы предлагаем всем нашим партнерам, включая университетские центры и частные компании, предоставить свои аппараты для этого третьего пуска, тем более что стоимость их отправки на целевую орбиту будет минимальна. Минобороны, кстати, тоже заинтересовано в том, чтобы найти полезную нагрузку для запуска со своего северного космодрома "Ангары" с блоком "Персей".

- Какой сейчас объем контракта с Минобороны на запуски ракет "Ангара"?

- У нас подписан контракт на четыре серийные тяжелые "Ангары".

- Это включая легкую?

- Две легкие "Ангары" изготавливаются в рамках ОКР. По завершении этой работы, соответственно, рассчитываем подписать контракт на весь объем ракетно-космической техники, которая заложена в государственной программе вооружения до 2027 года. Сколько это "в штуках", не комментирую.

Кроме того, по линии Роскосмоса мы подписали с Центром Хруничева контракт на опытно-конструкторскую работу "Амур". Речь идет о модернизированном варианте "Ангары" для космодрома Восточный. Там будет уже более мощный двигатель РД-191М. Мы уберем "винегрет" систем управления, который сейчас есть во всех универсальных ракетных модулях "Ангары". Будет единая система управления во всех трех ступенях ракеты, в том числе в "пакете" первой ступени, состоящей из универсальных ракетных модулей. Ракета станет легче и мощнее. Это позволит нам с Восточного выводить не менее 27 тонн полезной нагрузки на низкую опорную орбиту.

Ну и параллельно мы готовимся сейчас к заключению контракта на "Ангару-А5В" с третьей водородной ступенью. Потому что универсальный стартовый стол на Восточном и сопутствующую инфраструктуру мы готовим и под "Ангару" с водородной ступенью.

- Где будет делаться водородная ступень?

- Разработчиком и производителем третьей водородной ступени будет КБ "Салют", КБХА и Московский ракетный завод Центра им. М.В. Хруничева, а омский филиал центра будет серийно выпускать универсальные ракетные модули текущей и модернизированной версии "Ангары".

- Когда будет подписан контракт на создание "Ангары" с водородной ступенью?

- Контракт будет подписан тогда, когда будет подтверждено финансирование. Мы должны осенью закончить все переговоры с Министерством финансов. Параметры финансирования Федеральной космической программы до 2025 года должны быть обеспечены в соответствии с ее паспортом. По паспорту ФКП до 2025 года должна насчитывать 1 трлн 406 млрд рублей, а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд рублей. И это не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением дохода федерального бюджета.

Поэтому я буду защищать основные позиции Федеральной космической программы, где и прописан переход более мощной "Ангары" с Восточного на третью водородную ступень. Это резко поднимет мощность этой ракеты.

- То есть вы хотите вернуть финансирование до уровня, указанного в паспорте?

- Да, мы считаем, что то, что было обещано космической отрасли в размере 1 трлн 406 млрд, нужно вернуть отрасли. Еще в декабре 2015 года перед принятием ФКП на совещании у президента РФ в Сочи я говорил, что сокращение финансирования отрасли ниже 1 трлн 406 млрд приведет к ее деградации. Надеюсь на поддержку правительства.

- Какова сейчас ситуация по "Морскому старту"?

- "Морской старт" находится в ведении владельца компании S7. Владислав Филев по-прежнему оплачивает нахождение командного судна и плавучей платформы в порту Славянка. Поддерживаются также все системы в нормальном состоянии. Сейчас мы ведем переговоры о том, каким образом будут выстроены отношения между партнерами при создании эксплуатирующей компании. Эта же компания должна взять на себя как дооборудование "Морского старта" аппаратурой, которая была снята американцами с пусковой платформы и командного судна, так и создание береговой инфраструктуры.

Мы понимаем, что сама компания S7, которая смогла выкупить и переместить платформу к российскому берегу, в условиях пандемии, как любой пострадавший авиаперевозчик, испытывает колоссальные трудности. Государство готово протянуть руку. Состав кооперации, я надеюсь, будет определен на нынешней неделе. Я думаю, что это будет новая эксплуатирующая компания-оператор, создаваемая в рамках государственно-частного партнерства.

Беседовал Дмитрий Решетников