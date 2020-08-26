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РИА Новости

До 75% всех кибератак управляются из США, заявили в Совбезе

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Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олег
Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олег.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. США стоят за подавляющим числом кибератак в мире, об этом говорит имеющаяся статистика, которая наглядно опровергает вымыслы о якобы "тотальной российской угрозе" в информационном пространстве, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

В интервью газете "Аргументы и факты" Храмов рассказал, что Россия может противопоставить американской пропаганде, выставляющей РФ источником информационных угроз.

"Прежде всего, факты, которые нашими оппонентами последовательно замалчиваются. К примеру, анализ отчетов ведущих зарубежных и российских компаний, работающих в области информационной безопасности, показывает, что наибольшее число компьютерных атак осуществляется с использованием информационной инфраструктуры, расположенной на территории США", - сказал Храмов.

"Причем американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016 – 2019 годы – от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий", - добавил замсекретаря Совбеза.

По словам Храмова, "России указанный показатель отводит от 2% до 7%". "Эти не афишируемые на Западе, но имеющиеся в открытом доступе данные наглядно демонстрируют любому здравомыслящему человеку несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве", - подчеркнул Храмов.

При этом, по данным ФБР, в самих США ежегодно фиксируется более 300 тысяч киберпреступлений, которые, по разным подсчетам, наносят ущерб американской экономике в размере от 57 до 109 миллиардов долларов, рассказал Храмов. "И мы настойчиво предлагаем нашим зарубежным партнерам на государственном уровне идти по пути неполитизированного взаимодействия в вопросах борьбы с компьютерными атаками", - добавил он.

Храмов напомнил, что с российской стороны регулярный обмен экспертной информацией о проявлениях вредоносной активности обеспечивается Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам. "Показательно, что количество государств, с которыми организовано такое взаимодействие, за 2019 год выросло со 116 до 146", - сказал замсекретаря Совбеза.

"Растет и сам информационный обмен. С нашей стороны партнерам отправлено более 12 тысяч запросов о вредоносной активности в отношении российских информационных ресурсов, при этом от других стран получено около 8 тысяч подобных запросов", - отметил Храмов.

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