В Совбезе опасаются срыва противодействия киберугрозам совместно с США

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Американские элиты в преддверии выборов президента США могут в своих целях активизировать поиски внешнего врага, что сорвет возможность организации совместного с Россией противодействия реальным общим угрозам в киберпространстве, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

"Беспрецедентный рост угроз в информационной сфере диктует необходимость выстраивания постоянного межгосударственного диалога, в том числе между Россией и США, по всему спектру проблем в области информационной безопасности", - отметил Храмов в интервью газете "Аргументы и факты".

"Но в ноябре текущего года предстоят очередные выборы президента США. Дальнейшее обострение обстановки в самих Соединенных Штатах побуждает американский истеблишмент активизировать поиски внешнего врага для решения конъюнктурных вопросов внутренней политики", - добавил Храмов.

По его словам, "есть серьезные опасения, что отношения между нашими государствами вновь могут стать заложниками ситуации, когда через СМИ на уровне "highly likely" будут инициироваться политические "заходы" и решения, не отражающие объективной реальности".

"В этом случае перезревающая необходимость в организации противодействия реальным общим угрозам в информационной сфере вновь может быть принесена в жертву политическим интересам "мастеров" тенденциозной риторики", - сказал Храмов.

Тем не менее, отдельное взаимодействие между Россией и США по вопросам кибербезопасности ведется, отметил замсекретаря Совбеза. Еще в 2013 году были сформированы механизмы взаимодействия по вопросам безопасности использования информационно-коммуникационных технологий, напомнил Храмов.

"Созданные каналы связи позволяют оперативно решать конкретные вопросы в области информационной безопасности как политического, так и технического характера", - отметил он.

"Мы готовы к конструктивному сотрудничеству в двустороннем и многостороннем форматах, включая ООН и региональные площадки, в частности, ОБСЕ. Все необходимые механизмы для этого существуют", - резюмировал Храмов.