Скоростной ударный стелс-беспилотник "Гром" способен прорвать и уничтожить ПВО противника

Аппарат может нести авиабомбы общей массой до 2 тонн, в том числе внутри фюзеляжа

Кубинка (Московская область). 25 августа. ИНТЕРФАКС - Разработанный группой "Кронштадт" ударный беспилотник "Гром" сможет работать в связке с пилотируемой авиацией для прорыва противовоздушной обороны (ПВО) противника, сообщил "Интерфаксу" директор Центра перспективных исследований "Кронштадта" Владимир Воронов.

"Такая машина способна работать во взаимодействии с пилотируемой авиацией - в первом эшелоне для преодоления насыщенной противовоздушной обороны противника", - заявил Воронов на форуме "Армия-2020".

"Беспилотники прорывают ПВО - может быть, часть из них погибнет, но зато мы не потеряем лётчиков. При этом часть задачи они выполнят - вскроют ПВО, обнаружат радиолокационные станции, уничтожат их", - сказал представитель "Кронштадта".

Он отметил, что "Гром" способен развивать скорость порядка 800 км/ч, а стелс-конфигурация беспилотника обеспечивает его малозаметность.

Согласно материалам компании-разработчика, 7-тонный беспилотник может нести до 2 тонн боевой нагрузки - авиабомбы калибром 100, 250 и 500 кг, а также управляемые ракеты. "Гром" оборудован четырьмя точками подвески - две под консолями крыла и две внутри фюзеляжа. Боевой радиус применения - 700 км, максимальная высота полёта - 12 тыс метров. Размах крыла беспилотника - 10 метров, высота - 3,8 метров, длина - 13,8 метров.

"По нашей оценке, эффективность этого аппарата будет высокая. Предлагаем его заказчику (Минобороны России - ИФ)", - сказал Воронов.

"Его можно сделать достаточно экономичным в плане разработки, поскольку у него большой уровень унификации с беспилотником "Орион". Кроме того, есть очень высокий потенциал унификации с учебно-боевым самолётом Як-130, поскольку они в одном классе по скорости и по массово-габаритным характеристикам", - отметил представитель "Кронштадта".

Масштабная модель беспилотника "Гром" представлена на подмосковном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Также на экспозиции "Кронштадта" выставлена модель разведывательно-ударного беспилотника большой продолжительности полёта "Сириус".

"Аппарат "Сириус" - по сути, следующая модификация беспилотника "Орион", у них очень высокая степень унификации, фактически здесь новый только планер и связанные с ним системы типа шасси. При этом у "Сириуса" больший размер, большая масса полезной нагрузки и существенно большая боевая эффективность. Его мы также предлагаем заказчику", - заявил Воронов.

"Кроме того, обтекатель "Сириуса" показывает, что аппарат будет оснащён спутниковой системой связи, что сделает практически неограниченным его радиус действия", - сказал представитель "Кронштадта".