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Интерфакс-АВН

Беспилотники "Гелиос" смогут создать сплошное радиолокационное поле для защиты арктических рубежей

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БПЛА "Гелиос"
БПЛА "Гелиос" на военно-техническом форуме "Армия-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Кубинка (Московская область). 25 августа. ИНТЕРФАКС - Разработанные группой "Кронштадт" беспилотники радиолокационного дозора "Гелиос" смогут нести круглосуточное дежурство для предупреждения о воздушном нападении, сообщил директор Центра перспективных исследований "Кронштадта" Владимир Воронов.

"Аппарат "Гелиос" в данной конфигурации предназначен для радиолокационного дозора. У него снизу антенна бортовой РЛС, которая может создать сплошное радиолокационное поле для предупреждения о воздушном нападении или о вторжении в территориальные воды, например, в Арктике", - заявил Воронов "Интерфаксу" на форуме "Армия-2020"

"По нашей концепции применения, они должны постоянно находиться в воздухе. Несколько таких аппаратов могут обеспечить круглосуточное боевое дежурство и создание сплошного радиолокационного поля в целях обнаружения, например, пусков ракет с подводных лодок", - сказал представитель "Кронштадта".

"Этот самолёт не быстрый, экономичный, он может находиться в воздухе порядка 30 часов. Соответственно, в ротации они обеспечат постоянное патрулирование воздушных рубежей", - отметил Воронов.

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