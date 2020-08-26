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ТАСС

"Деривация-ПВО" сможет автоматически выбирать точку формирования облака осколков

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ОКР "Деривация-ПВО"
Опытный образец выполненной на основе БМП-3 боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО" с 57-мм автоматической пушкой в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" в парке "Патриот". Кубинка (Московская область), 17.08.2018.
Источник изображения: Михаил Жердев

Зенитный артиллерийский комплекс впервые продемонстрировали на форуме "Армия-2018"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Боеприпас с управляемым подрывом, разработанный для новейшего зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО", будет создавать облако осколков в нужной точке встречи с воздушной целью или над наземными целями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех).

"В состав разрабатываемого в ОКР "Деривация-ПВО" многофункционального выстрела входит электронный дистанционно-контактный взрыватель. Время подрыва автоматически программируется системой управления огнем при стрельбе, что позволяет формировать облако осколков в точке встречи с воздушной целью или над наземными целями. Это в разы повышает эффективность комплекса по сравнению со стрельбой существующими выстрелами", - сообщили в пресс-службе УВЗ.

Зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО" был впервые продемонстрирован на форуме "Армия-2018", в июне 2020 года "Деривация-ПВО" впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади.

Самоходная зенитная установка создана на шасси боевой машины пехоты БМП-3 и оснащается боевым модулем с автоматической пушкой калибра 57 мм. Пушка способна вести стрельбу боеприпасами с управляемым подрывом для наиболее эффективной борьбы с воздушными целями. 2С38 в первую очередь предназначена для борьбы с беспилотниками, крылатыми ракетами и авиацинными средствами поражения в ближней зоне. Также способна работать и по наземным целям.

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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Деривация-ПВО
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
БПЛА
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