Многострадальные тягачи

Об импортозамещении шасси для Ракетных войск стратегического назначения

Политические события в Белоруссии побудили заняться проблемой импортозамещения для РВСН. А именно – шасси для мобильных ракетных комплексов, каковые производятся на МЗКТ – Минском заводе колесных тягачей. Итак, почему РФ пока не имеет своих специальных колесных шасси и тягачей (СШКТ) для РВСН? Хотя, казалось бы, у страны есть возможность их делать.

КамАЗ против брянского автомобильного

Работы в СССР и РФ по совершенствованию подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) никогда не прерывались. Новый импульс им был дан два года назад, когда решили отказаться от поставок белорусских тягачей. В результате МО РФ открыло очередную научно-исследовательскую работу (НИР), которая получила собственный шифр. Головной исполнитель этой НИР – АО «Корпорация МИТ» (разработчик всех отечественных ПГРК, принятых на вооружение). Оно ведет и разработку концепции создания шасси, тягачей для мобильных комплексов. К делу не привлекали Минский завод колесных тягачей – все соисполнители только российские.

Сегодня в РФ два заводских коллектива занимаются разработками военных СКШТ: Брянский автомобильный завод (БАЗ) и ПАО «КамАЗ» совместно с АО «Ремдизель» (Набережные Челны).

КамАЗ начал разработку шасси еще в 2008–2009 годах, договор заключили с Главным автобронетанковым управлением МО РФ (ГАБТУ), НИР получила шифр «Платформа». Соответственно опытно-конструкторские работы обрели название «Платформа-О». Прежде в Набережных Челнах не занимались этой тематикой, но было сделано все возможное, чтобы в конкурсе не смог принять участие БАЗ, который лучше других мог выполнить новую разработку. Брянцев просто отбросили прочь. То были времена, когда в МО РФ «рулил» Анатолий Сердюков (немудрено, что КамАЗ не справился с делом. – Прим. ред.).

“ Под предлогом коронавирусной инфекции уволили всех конструкторов старше 65 лет. Уволены были и ветераны, которые делали все, чтобы заменить минские тягачи российскими ”

Результаты известны: образцы камазовских шасси приняты на снабжение ВС РФ, но не востребованы из-за запредельной стоимости, использования импортных автокомпонентов, крайне низкой надежности, невыполнения ряда технических требований. Огромные деньги потрачены впустую. Если подсчитать суммы по всем договорам и контрактам, заключенным «головняком» с государственными заказчиками в рамках работ по комплексу НИОКР «Платформа», получится сумма намного больше 10 миллиардов рублей. Полагаю, есть смысл экспертам Счетной палаты заняться подсчетами. Примечательно, что «Платформой» на КамАЗе руководил отставной генерал-полковник Владислав Полонский, шеф ГАБТУ в 2004–2007 годах.

Когда два года назад снова начали НИР по новому ракетному комплексу, просто так БАЗ игнорировать было уже нельзя. Руководство МО РФ сменилось в ноябре 2012 года, а БАЗ вошел в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей» в конце 2015-го. Да и неприятный душок от качества выполнения работ на КамАЗе в профессиональных кругах разнесся неприятный. Несмотря на это, Брянский автозавод пока не стал активным участником работы.

Руководители КамАЗа опять активно лоббировали разработки, выполненные в ходе провалившейся опытно-конструкторской работы «Платформа-О». Поначалу представителей БАЗа и «Алмаза-Антея» могли участвовоать в совещаниях по теме, но не воспользовались этим правом. Поэтому к разработкам брянцев заказчики отнеслись поверхностно. В итоге в основу новой разработки для РВСН были положены СКШТ семейства КамАЗ-7850х. Мотивировка руководства КамАЗа была проста: государство уже потратило на «Платформу-О» деньги – зря что ли? Хотя, замечу, на данной стадии работ указанный выбор не столь критичен. В ходе выполнения новой НИР надлежит дать ответ – что предстоит делать в ходе опытно-конструкторских работ (ОКР). Пока окончательного решения нет – продолжается проработка вариантов.

В целом работы идут в правильном направлении, хотя и не без сложностей. Есть все предпосылки к тому, чтобы в РФ через год-два началась полномасштабная разработка опытных образцов СКШТ, которые намного превзойдут минские шасси и тягачи по всем параметрам. Считаю, что основная задача – не повторять допущенные «Платформой» ошибки. Главные из них – организационно-кадровые. Они напрямую повлияли на принятие неверных технических решений.

Кадровый развал

На КамАЗе коллектив специалистов по СКШТ создавали ускоренными темпами. Но основная часть конструкторов приступила к работам уже после того, как была завершена НИР «Платформа». В связи со спешкой в ходе выполнения ОКР «Платформа-О» люди работали фактически на износ, специалисты еле успевали выполнять текущие работы. Поэтому у тех, кто был принят на работу в 2011 году, когда уже шла ОКР, возможность ознакомиться с результатами НИР появилась только в 2017-м.

После завершения ОКР «Платформа-О» распоряжением заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «КамАЗ» № 348 от 3 августа 2018 года все 70 сотрудников, находившихся в подчинении главного конструктора по специальным колесным шасси (ГК СКШ), были перераспределены в Научно-техническом центре (НТЦ) КамАЗа по вновь созданным подразделениям. Последние к разработке военных шасси-тягачей отношения не имеют. Целями такого организационного структурного изменения объявили: «1.1. Сохранение и удержание высококвалифицированных специалистов подразделений главного конструктора специальных колесных шасси (далее – ГК СКШ) в НТЦ. 1.2. Активизация работ в рамках мероприятий по импортозамещению узлов и агрегатов, снижению зависимости от поставок автокомпонентов и комплектующих изделий иностранного производства».

Ожидалось, что в результате штат высококвалифицированного персонала подразделений главного конструктора СКШ в НТЦ сохранится на уровне не менее 90 процентов. После завершения «Платформы-О» по мере необходимости конструкторы выполняли и выполняют задания, связанные с разработкой перспективных СКШТ. Но интенсивность этих работ уже совсем не та, что прежде.

Весной прошлого года участников ОКР «Платформа-О» наградили. У автора статьи нет сведений о том, какие награды получили руководители КамАЗа, вероятно, максимально высокие. Вообще в наградные листы старались внести максимальное количество руководителей, участвовавших в работах предприятий-смежников и причастных организаций. Злые языки утверждают, будто награды получили также многие из тех, кто всегда были против «Платформы». Полагаю, отказников от орденов не было. Таким образом, несогласным заткнули рты, поэтому участники работ теперь крайне неохотно говорят о недостатках.

А они крылись прежде всего в порочной организации работ. На руководящие посты поставили не талантливых конструкторов, а так называемых эффективных менеджеров, основная цель которых – освоение выделенных средств.

Причины провала ОКР «Платформа-О» были заложены уже на стадии НИР. Головной исполнитель не сделал всесторонние экспертные оценки – анализ технических предложений предлагалось произвести на этапе опытно-конструкторских работ. Одна из основных ошибок – фактическое выполнение НИР в рамках ОКР, что недопустимо. Практика разработки составных частей в ОКР по созданию финальных изделий показала свою несостоятельность. Соисполнителей второго уровня, имевших лучшие технические решения, но не устраивавших топ-менеджеров КамАЗа, выдавливали прочь различными методами. Во взаимоотношениях головного исполнителя работы и его партнеров случались конфликты, которые рассматривались в арбитражных судах.

Немудрено, что все завершилось провалом и пропажей впустую кругленькой суммы казенных денег. За два последних года в руководстве коллективов, разрабатывающих военные СКШТ, произошли кадровые изменения.

В апреле прошлого года заместителем генерального директора ПАО «КамАЗ» по специальным проектам назначили Александра Шевченко. С 1 ноября 2019-го главным конструктором ПАО «КамАЗ» – директором научно-технического центра (НТЦ) стал Евгений Макаров, ранее занимавший должность заместителя главного конструктора по новым разработкам автомобильных агрегатов и спецтехники. Данис Валеев, отработавший в должности главного конструктора КамАЗа и директора НТЦ без малого четверть века, был переведен на должность советника генерального директора ПАО «КамАЗ». Советника генерального директора «КамАЗа», руководителя комплекса НИОКР «Платформа» Владислава Полонского стали постепенно отодвигать от руководства. Напомню, что генерал-полковник Полонский стоял во главе Главного автобронетанкового управления МО в 2004–2007 годах, а генерал-лейтенант А. А. Шевченко был начальником ГАБТУ в 2009–2019-м.

В НТЦ КамАЗа меняется стиль руководства, конструкторы завода стали получать задания по математическому моделированию конструкции перспективных СКШТ. Но руководитель работ теперь крайне ограничен в денежной составляющей. Причины оскудевшего финансирования понятны: заказчики и соисполнители не удовлетворены результатами по комплексу НИОКР «Платформа», поэтому опасаются повторения истории. Тормозят работу и документы ГАБТУ, которые ранее сам Александр Шевченко и напринимал. Теперь, находясь по другую сторону дела, он поменять их уже не может.

Брянск: тоже проблемы

На БАЗе с кадрами также не без проблем. С ноября 2015 года руководство предприятия умудрились сменить пять раз! Осенью 2018-го исполнительным директором АО «Брянский автомобильный завод» стал Алексей Сдобнов, начались очередные перемены. И с должностью главного конструктора после вхождения БАЗа в «Алмаз-Антей» происходила чехарда. В декабре 2018 года и. о. главного конструктора (а потом и просто главным конструктором) автозавода назначили молодого перспективного специалиста Вадима Таричко. Хотя он относительно недавно пришел на завод, у него было время влиться в коллектив и в полной мере разобраться во всех происходящих процессах.

Переломить негативные тенденции в кадровых вопросах на БАЗе пока не получилось. Завод искал конструкторов на ключевые должности, но не нашел. В прошлом году на Брянском автомобильном полностью перетряхнули штатное расписание конструкторского отдела. Кто-то ушел, кое-кто из ранее ушедших пришел – по сути мало что поменялось. Но некоторые ведущие специалисты, предлагавшие здравые идеи по развитию завода и по разработке новых конструкций, были переназначены на должности с понижением.

В этом году под предлогом коронавирусной инфекции с БАЗа уволили всех конструкторов старше 65 лет. Уволенными оказались и ветераны, которые делали все возможное для того, чтобы предприятие участвовало в разработке замены минским тягачам. На ряде других предприятий ОПК даже в период распространения коронавирусной инфекции ни у кого не возникало мысли расставаться с опытными советскими специалистами. А молодые кадры чаще всего неспособны работать с ветеранской самоотдачей.

Нет пока уверенности в том, что на БАЗе заинтересованы в активном участии в работах по темам шасси для РВСН, хотя для того есть все предпосылки. В ноябре 2018-го полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества «Брянский автомобильный завод» передали ООО «Северо-Западный региональный центр концерна ВКО «Алмаз-Антей»» (СЗРЦ). Структурно в СЗРЦ роль головного конструкторского коллектива возложена на АО «КБСМ», которое на протяжении нескольких десятилетий выполнило множество успешных разработок наземного оборудования для РВСН.

Почему же руководители концерна «Алмаз-Антей» и СЗРЦ предпринимают слишком вялые действия и не способствуют активному привлечению БАЗа к работам по замещению минских тягачей? Или руководители «Алмаза-Антея» и Ростеха (основной акционер КамАЗа) поделили сферы влияния?

Как исправить положение?

Итак, давно уже назрели изменения в организации работ по созданию СКШТ. Автор статьи еще четыре года назад направил в ряд инстанций, в том числе и в Военно-промышленную комиссию РФ, предложение: следует ввести должность генерального конструктора по СКШТ, так как специальные колесные шасси-тягачи – особый вид военной автомобильной техники, предназначенной для монтажа и буксировки ВВТ, способных решить исход любой военной операции. Сегодня кадровое решение надо принимать уже срочно! Пока не будет единоначалия в этом вопросе – РФ и далее останется без собственных серийных СКШТ для мобильных комплексов РВСН, а также может отстать и в других классах этой техники.

Ранее уже предлагалось создать единую автомобильную корпорацию на федеральном уровне, которая объединит усилия разработчиков военной автомобильной техники. Согласно поступающей информации специалисты, работающие по теме создания отечественных военных тягачей, также постепенно приходят к идее консолидации усилий отечественных предприятий. Уже идут консультации по созданию в стране совершенно новой структуры, которая могла бы объединить разработчиков СКШТ. Главное – не слушать доводы дельцов, которые заинтересованы не в повышении обороноспособности страны, а в извлечении сверхприбылей.

От редакции

Статья задумывалась как полемический ответ на статью В. Тучкова «Ярс» с белорусским акцентом» . Но фактически А. Привалов подтвердил выводы нашего автора. В РФ производство развалили и дезорганизовали, квалифицированных специалистов разогнали. А вот Александр Лукашенко, как к нему ни относись, Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), унаследованный от СССР, сохранил и технологий не растерял. И его менеджмент в промышленности оказался куда лучше «дефективного манагерства» в госкорпорациях РФ. Провал проекта «Платформа-О» тому порукой.

Александр Привалов, главный редактор «Автомобильного каталога»

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (845) за 25 августа 2020 года