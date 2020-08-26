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Военно-промышленный курьер

Полку «калиброносцев» прибыло

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Источник изображения: Фото: Владимир Пасякин

МРК «Грайворон» проходит государственные испытания в Новороссийске

Черноморский флот готовится к пополнению новым малым ракетным кораблем (МРК) «Грайворон». Корабль уже прибыл в Новороссийскую военно-морскую базу для прохождения государственных испытаний и последующего его включения в состав флота, в настоящее время проводятся монтажные работы по оборудованию надстройки корпуса корабля.

«После окончания подготовительных работ экипаж МРК «Грайворон» под командованием капитана 3-го ранга Глеба Козакова и сдаточная команда завода-изготовителя начнут проведение комплекса государственных испытаний, – говорит командир бригады ракетных кораблей и катеров капитан 2-го ранга Валерий Ткаченко. – После их окончания «Грайворон» будет принят в состав Черноморского флота и станет четвертым малым ракетным кораблем в нашей Севастопольской ордена Нахимова 1-й степени бригаде ракетных кораблей и катеров. Таким образом, боевые возможности нашей бригады еще более возрастут, ведь «Грайворон» имеет на вооружении высокоточное оружие – ракетный комплекс «Калибр-НК».

Ранее экипаж корабля прошел переподготовку в Учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. Моряки стажировались на предприятиях промышленности, где изучили технические средства, корабельное оборудование и вооружение, которые им предстоит эксплуатировать в дальнейшем.

«Грайворон» – многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, – рассказал командир МРК капитан 3-го ранга Глеб Козаков. – Он является восьмым кораблем модернизированной серии «Буян-М», построен для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта «Буян-М» – охрана и защита экономической зоны государства. В составе нашей бригады, старейшем корабельном соединении Черноморского флота – в августе этого года мы отметили свою 101-ю годовщину, успешно выполняют задачи корабли данного проекта. Первыми из них были «Зеленый Дол» и «Серпухов», каждый из которых прошел хорошую апробацию в Черном море и совершил по две боевые службы в Средиземном море. Мы получили прекрасный опыт эксплуатации этих совершенных кораблей и передали их на Балтийский флот. Вслед за первенцами к нам в бригаду поступили МРК «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия». Их командиры и прежде всего капитаны 2-го ранга Дмитрий Сухарь, Алексей Орляпов имеют уже достаточный опыт эксплуатации оружия и технических средств, они не раз принимали участие в различного рода учениях. «Вышний Волочек», например, под командованием капитана 2-го ранга Дмитрия Сухаря с августа по ноябрь 2018 года выполнял задачи боевой службы в Средиземном море. В августе 2019-го произвел учебную стрельбу штатным ракетным комплексом «Калибр-НК» в Черном море. В том же году МРК «Вышний Волочек» дважды сопровождал и вел слежение за кораблями США в акватории Черного моря. Немало боевых задач решил и МРК «Орехово-Зуево» под командованием капитана 2-го ранга Алексея Орляпова. Растет список выполненных боевых задач и у экипажа МРК «Ингушетия», которым командует капитан 3-го ранга Александр Ермоленко. Вот и сейчас малый ракетный корабль «Ингушетия» вместе с ракетным катером «Набережные Челны» готовится к масштабному специальному учению по материально-техническому обеспечению кораблей флота при их нахождении в море. Вскоре нашим двум боевым единицам предстоит выход в море на учения».


Владимир Пасякин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (845) за 25 августа 2020 года

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