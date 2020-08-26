Крылья над «Степным путем»

РФ и Монголия: сотрудничество на перспективу

Вектор на диверсификацию внешнеэкономической политики, принятый на вооружение российской дипломатией в предыдущее десятилетие, хоть и с отложенным эффектом, но приносит свои плоды сегодня.

Поход на Восток

У всех на устах пример динамики российско-китайского двустороннего торгово-инвестиционного диалога. Со странами ЕАЭС КНР подписала соглашение о непреференциальном сотрудничестве, позволяющее государствам евразийской интеграционной «пятерки» координировать внешнеэкономические приоритеты во взаимоотношениях с Китаем – пока без снятия тарифных ограничений во взаимной торговле. Активно продвигается подготовительный этап к установлению более тесных связей между Евразийским союзом и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – крупнейшей в мире зоной свободной торговли с суммарным ВВП 2,6 триллиона долларов и внешнеторговым оборотом 2,5 триллиона долларов. Если к зоне свободной торговли АСЕАН присоединятся Китай, Япония и Южная Корея, то в Азиатско-Тихоокеанском регионе возникнет мегазона преференциального торгово-экономического сотрудничества с 30 процентами населения планеты, 24 процентами глобального ВВП, 25 процентами долей мировой торговли и 47 процентами долей глобального экспорта высокотехнологической продукции.

Такой внешний контекст создает мощное смысловое поле притяжения РФ в этот регион, способствует наращиванию в нем нашего внешнеэкономического присутствия.

“ Самая большая закладка в будущее сделана подписанием «дорожной карты» стратегического сотрудничества между Россией (Уралзавод гражданской авиации) и Монголией (Mongolian Aircraft Industries – MAИ) ”

Вместе с тем данностью является и тот факт, что создаваемые формально-юридические и институциональные предпосылки и формы продуктивного сотрудничества нуждаются в неотложном наполнении конкретными проектами и программами. Здесь, как приходится констатировать, реальность зачастую расходится с намерениями. Однако это не является общим местом для всего комплекса межгосударственных экономических взаимоотношений. Например, созданное диалоговое окно между Россией и Монголией (сотрудничество с этим государством развивается и по линии ЕАЭС) стало эталонным благодаря конкретным договоренностям в сферах, представляющих взаимный интерес.

Российско-монгольские отношения являются естественной и важной составной частью восточного вектора внешней политики РФ. Это подчеркнуто в «Концепции внешней политики Российской Федерации», ориентирующей на укрепление политико-экономического развития страны с опорой на возможности и преимущества ее восточных регионов. Дело в том, что не имея прямого выхода к морю, а следовательно, к мировым потребителям, Монголия оказалась зажатой между двумя гигантами – Россией и Китаем. Поэтому для Улан-Батора крайне важно использовать российский и китайский факторы в своем экономическом развитии, прежде всего в развитии транспортно-логистической инфраструктуры. КНР и РФ являются первым и вторым по значимости внешнеторговыми партнерами Монголии, три четверти всех импортных потоков поступают из Китая и России. А Китай к тому же один из главных инвесторов в ее экономику. В течение последних двадцати пяти лет в Монголии было открыто более 5500 предприятий с участием китайского капитала, что составляет почти половину всех предприятий с иностранным участием.

Для включения в транспортные и коммуникационные программы своих ближайших внешнеэкономических партнеров Монголия разработала концепцию «Степного пути», в основе которой лежит понимание неизбежности интенсификации евразийских интеграционных процессов и необходимости определения места страны в этом процессе. Последним обусловлена нацеленность Улан-Батора на всестороннее совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры, которая сегодня существует в зачаточном состоянии и зависит от транспортных артерий Китая и России.

Облик монгольской авиации рождается на Урале

В Москве с глубокой заинтересованностью восприняли представленный Владимиру Путину проект «Степной путь», способный полностью обновить структуру транспортных потоков между Китаем, Монголией и Россией. Для этого подписаны и реализуются «дорожная карта» развития трехстороннего сотрудничества и программа создания экономического коридора Россия – Китай – Монголия.

Как заявил президент РФ, намеченные совместные проекты «органично вписываются в интеграционные процессы, которые развиваются на евразийском пространстве с участием наших стран. Имею в виду строительство Евразийского экономического союза, осуществление китайской инициативы «Один пояс – один путь» и монгольской инициативы «Степной путь», а в перспективе и формирование на этой основе большого евразийского партнерства».

Абсолютным приоритетом двустороннего – и шире, с участием КНР – сотрудничества остаются вопросы совершенствования региональной транспортной инфраструктуры для обеспечения свободного трансграничного движения товаров, услуг и капиталов. Для этого предусмотрен трехсторонний проект модернизации коридора на базе Улан-Баторской железной дороги, позволяющий кратно нарастить пропускную способность этой транспортной артерии. И как результат в разы увеличить объемы грузов, поставляемых из Китая на европейские рынки и в обратном направлении. В качестве другого инфраструктурного приоритета рассматривается прокладка новой железнодорожной ветки от месторождения Таван Толгой на Зуунбаян и от Зуунбаян на Ханги. Строительство этого участка для России и Монголии шириной 1520 миллиметров позволит перераспределить грузопотоки, снизив нагрузку на действующий пограничный узел на монгольско-китайской границе.

Максимально полная реализация транзитного потенциала России, Монголии и КНР зависит и от своевременного и качественного выполнения трехстороннего соглашения о международных автомобильных перевозках. Документом заложена возможность упрощенного порядка прохождения пограничных процедур автомобилистам и перевозчикам грузов, а также передвижения по территориям государств-подписантов по национальным документам и регистрационным знакам.

Впрочем, по мнению экспертов, самая большая закладка в будущее сделана подписанием в июне сего года «дорожной карты» стратегического сотрудничества между Россией (Уральский завод гражданской авиации) и Монголией (Mongolian Aircraft Industries – MAИ) в области развития местных и региональных авиалиний Монголии. Эти без преувеличения знаковые договоренности предусматривают целый перечень двусторонних проектов и мероприятий, в полной мере востребующих компетенции и научно-производственный потенциал УЗГА. По сути уральское предприятие выступит головным центром по формированию маршрутной сети внутренних и трансграничных авиаперевозок в Монголии с использованием в том числе модернизированного самолета L-410NG (производства Чехии). Стоит напомнить, что этот многоцелевой 19-местный аппарат имеет несколько вариантов исполнения для использования в гражданских целях. Учебно-тренировочные машины – для подготовки пилотов гражданской авиации. Второй – для перевозки пассажиров и груза (с упрочненным дном). Третий – в качестве санитарного борта для оказания экстренной медицинской помощи в связи с трудной транспортной доступностью, удаленностью от медучреждений, а также при спасении пассажиров в результате крушения воздушных судов.

Учитывая переменчивые климатические условия Монголии – температурные экстремумы, роза ветров, а также особенности регионального ландшафта, весьма востребованной для экспортных целей окажется проведенная на УЗГА масштабная работа по адаптации летательного аппарата к условиям местности. Немаловажен и фактор неготовности инфраструктуры для так называемой малой авиации в монгольской глубинке – зачастую грунтовые взлетно-посадочные полосы, ограничения по длине разбега и т. д. Поэтому проведенные на УЗГА мероприятия по усовершенствованию машины делают ее универсальным, надежным и безопасным средством передвижения в любых условиях эксплуатации. Согласно проведенной предварительной оценке только в ближайшие годы монгольским региональным операторам понадобится до двух десятков летательных аппаратов этого класса для пассажирских и транспортных целей, патрулирования границы, а также в санитарном исполнении. Предварительно составленные маршруты показывают, что L-410NG способен связать прочной сетью все без исключения регионы (города) Монголии, что придаст импульс межрегиональным перевозкам и оживит экономическую активность.

На данном этапе программой сотрудничества УЗГА и MAИ предусмотрена детальная проработка вопроса об определении потребностей государственных и негосударственных эксплуатирующих организаций воздушных судов Монголии в самолетах L-410NG, их количестве и сроках поставки. В рамках оценки потенциальной емкости монгольского рынка в летательных аппаратах такой пассажирской вместимости заказчиком формулируются технические, эксплуатационные и экономические требования к их облику.

Весомым подспорьем монгольской стороне является готовность Уральского завода совместно с институтами развития и структурами содействия российскому экспорту подключиться к выработке взаимоприемлемых вариантов финансового обеспечения для реализации данного проекта. Рассматривается и возможность создания совместной финансово-лизинговой организации, базирующейся на территории Монголии. Финансовый аспект партнерства предусматривает также возможность привлечения российских финансовых ресурсов на развитие авиационного центра «Билге Тоньюк» в Улан-Баторе в целях подготовки местного летного и технического персонала для сервисного обслуживания эксплуатации самолета.

А также вне рамок «дорожной карты» УЗГА и MAИ прорабатывается проект российско-монгольского девятиместного самолета «Легенда-570», разработанный СибНИА для МАИ, подразумевающий ремоторизацию и переоборудование советских легких Ан-2. В странах СНГ оценочно находится до пяти тысяч планеров Ан-2, в Монголию было поставлено около 50 воздушных судов. Ритмичная модернизация этой машины на новой технологической основе могла бы вдохнуть в нее новую жизнь и вывести на воздушные трассы привлекательное для эксплуатации и обеспеченное спросом судно.

От редакции

Жаль, что даже Монголии нынешняя РФ может предложить очень мало, особенно по сравнению с КНР. Переоборудование старых советских Ан-2 да модернизированные чешские L-410NG – это на уровне страны третьего мира. А где новые воздушные суда русского производства? Где гиропланы-автожиры и легкие вертолеты из РФ? То-то и оно.

Сергей Степанов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (845) за 25 августа 2020 года