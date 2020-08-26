Какие белорусские технологии используются в тяжелой БМП Т-15 "Армата"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Обычно когда, говорят о российско-белорусском сотрудничестве в военной области, то вспоминают, в основном, колесные тягачи МЗКТ. На самом деле, существует масса других направлений, где используется продукция оборонной промышленности братской республики.

Например, на демонстрируемой в настоящее время на форуме "Армия-2020" тяжелой российской БМП Т-15, созданной на тяжелой унифицированной платформе "Армата", применены оптико-электронная система обнаружения и прицеливания и панорамный комбинированный прицел производства ОАО "Пеленг".

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Эти изделия позволяют обнаруживать противника через телевизионный канал на дальности до 12 000 м и распознавать их на дистанции 10 000 м, а через тепловизионный 9 000 м и 4000 м соответственно.

Без столь совершенной техники невозможна эффективная работа необитаемого боевого модуля с 57-мм автоматическим орудием.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Белорусские прицелы также применяются и в других новейших российских образцах бронетехники, позволяя успешно конкурировать с самыми лучшими мировыми аналогами.