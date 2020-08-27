Сценарий войны на любимых курортах россиян

Если на стороне Греции активно выступят Франция и Египет, туркам мало не покажется

Описанный совсем недавно сценарий войны между двумя членами НАТО – Грецией и Турцией («В одном шаге от войны») становится все более реальным и осязаемым. Конкретной причиной возможной войны является дележ средиземноморского шельфа с месторождениями нефти и газа.

При этом на стороне Греции неожиданно, но весьма решительно выступила страна, которая, вы будете смеяться, тоже является членом НАТО. И страна эта – целая Франция, ядерная держава, постоянный член Совбеза ООН. Впрочем, понятно, что ядерный потенциал этой страны к делу не относится, применен он не будет ни при каких обстоятельствах. Но вот обычный потенциал французских ВС уже как бы даже открыто продемонстрирован.

В случае военного противостояния только между Грецией и Турцией достаточно очевидное преимущество на стороне второй. Вмешательство же Франции радикально меняет ситуацию.

Меньше всего на эту ситуацию влияют французские сухопутные войска. По количеству танков и артиллерийских систем они значительно слабее как греческих, так и турецких. Совсем ничтожна наземная войсковая ПВО, сейчас она состоит только из ПЗРК «Мистраль». Есть еще немногочисленные ЗРК SАМР/Т и «Кроталь», но они входят в состав ВВС и предназначены для охраны военных аэродромов. Да и представить себе переброску французских наземных контингентов в Грецию сложно. Но не менее сложно представить себе вообще наземную войну Греции и Турции через очень короткую и неудобную в географическом отношении континентальную границу между этими странами, тем более что граница далека от спорного шельфа. Соответственно слабость французских сухопутных войск особого значения не имеет. Имеет значение французский воздушный и морской потенциал.

“ Главными победителями подобной войны, если таковая случится, безусловно, станут отечественные туроператоры, ориентированные на внутренний российский туризм ”

По количеству американских истребителей-бомбардировщиков F-16С/D Турция на данный момент имеет преимущество над Грецией 235 к 154, по старым, но еще бодрым «Фантомам» – 43 к 33, при этом у Турции в строю есть также 20 столь же старых, но модернизированных F-5. Кроме того, не менее полутора сотен различных устаревших самолетов у каждой из сторон находится на хранении, но возвращение их в строй вряд ли возможно. Правда, у Греции есть еще 42 французских истребителя-бомбардировщика «Мираж-2000», к коим Франция может добавить сразу 156 аналогичных самолетов нескольких модификаций (и еще до 64 таких машин у французов имеется на хранении). Это уже существенно меняет соотношение сил, но ведь у Франции есть 105 гораздо более современных «Рафаль-В/С», относящихся к поколению «4+» (F-16 и «Мираж-2000» – 4-е поколение). Даже частичное задействование этого потенциала сразу меняет баланс сил не в пользу Турции. Можно напомнить, что в единственном реальном воздушном бою в октябре 1996 года греческий «Мираж-2000» сбил турецкий F-16D. «Рафали» же заведомо гораздо лучше, чем F-16 (с «Фантомами», относящимися к 3-му поколению, их вообще бессмысленно сравнивать).

Еще 43 «Рафаля-М» несет единственный французский атомный авианосец «Шарль де Голль». Правда, этот корабль, подобно нашему «Кузнецову», больше ремонтируется, чем ходит в море, подтверждая тем самым порочность практики наличия в составе ВМС страны всего одного авианосца (их должно быть либо не менее двух, либо ни одного). Впрочем, ничто не мешает палубным «Рафалям» летать с наземных аэродромов (подобно нашим палубным самолетам в ходе бессмысленного похода «Кузнецова» к берегам Сирии), еще более увеличивая превосходство франко-греческой коалиции в воздухе.

По ПЛ немецкой постройки проекта 209 разных модификаций Турция имеет преимущество над Грецией 12 к 7, правда, у Греции есть четыре новейшие ПЛ проекта 214. Франция может выставить четыре ПЛА типа «Рубис», обеспечив тем самым франко-греческой стороне определенное превосходство под водой. По фрегатам Турция превосходит Грецию в соотношении 22 к 13. Франция же имеет 29 фрегатов, из которых 11 являются на самом деле эсминцами (они классифицируются как «фрегаты 1-го ранга»). Из этих эсминцев 8 (2 типа «Форбин», 6 типа «Аквитания») – новейшие корабли, значительно превосходящие по своим ТТХ любой из турецких фрегатов. По количеству ракетных катеров Турция обходит Грецию совсем ненамного (19 и 17), поэтому в надводных силах франко-греческая коалиция будет иметь существенное превосходство. Понятно, что в потенциальном конфликте невозможно задействовать все наличные воздушные и морские силы, но это в равной степени относится ко всем сторонам.

Если война будет воздушно-морской, то наземная ПВО сторон особого вклада в нее внести не сможет. Хотя греки способны разместить свои ЗРК на островах в Эгейском море, а С-300П у них уже сейчас развернута на Крите. Это может создать дополнительные проблемы турецким ВВС. Впрочем, турки теоретически способны притащить на свое средиземноморское побережье С-400, тогда невесело станет уже французам и грекам. Вопрос в том, насколько турецкие военные освоили только что купленную ЗРС и сколько они купили к ней ЗУР. Имеются данные, что ракет всего примерно 120, то есть меньше, чем у Греции и Франции боевых самолетов. Правда, если С-400 собьет хотя бы пару десятков самолетов, желание лезть в зону ее действия у остальных резко убавится.

Хотя наземная ПВО добавляет к ситуации неопределенности, общее количественное и качественное превосходство на стороне Афин и Парижа. К тому же их задача – чисто разрушительная: помешать турецкой геологоразведке на шельфе, а также, возможно, переброске турецких войск в Ливию. Это еще более облегчает действия коалиции, поскольку ей ничего не нужно защищать, и делает положение Турции совсем неприятным – ее ВВС и ВМС, наоборот, оказываются «привязанными» к беззащитным геофизическим и транспортным судам. Еще более уязвимыми окажутся буровые вышки, если дело дойдет до их установки на шельфе.

Просто захватывающей становится ситуация, если к средиземноморскому сценарию добавляется ливийский, где Франция находится на стороне «оппозиции» (ЛНА во главе с Хафтаром), а Турция активно поддерживает «законное правительство» (ПНС во главе с Сараджем). Главной опорой ЛНА, как известно, является Египет, по сути уже находящийся в состоянии скрытой войны с Турцией и стоящий в шаге от прямого вторжения в Ливию («Ожидаемое невозможное»). При этом в шельфовые дела он тоже активно вовлечен. В начале этого года Турция и Ливия (в лице ПНС) подписали соглашение о «смыкании» своих экономических зон в Средиземном море, на что недавно аналогичным «смыканием» ответили Греция и Египет. Произвольное разграничение обеими парами средиземноморских вод имеет весьма отдаленное отношение к морскому праву, зато порождает возможность еще одного конфликта, поскольку каждая из пар поделила одни и те же акватории.

Соответственно Каир может вполне открыто выступить на стороне Парижа и Афин. И выставить против Анкары до 300 современных боевых самолетов (F-16, «Миражей-2000», «Рафалей» и МиГ-29М2), три ПЛ проекта 209, 11 фрегатов (включая один «фактический эсминец» типа «Аквитания»), не менее 30 ракетных катеров. После чего превосходство «тройки» становится подавляющим. Более того, на ее стороне могут выступить еще и ОАЭ, которые имеют 78 F-16 наиболее совершенных модификаций Е/F и до 58 «Миражей-2000» в составе ВВС, не менее 30 ракетных корветов и катеров в составе ВМС. Понятно, что все это в бой Эмираты не пошлют, но даже треть этого потенциала сделает положение Турции совсем печальным. В этой ситуации Греции было бы странно не предпринять попытку ликвидировать Турецкую Республику Северного Кипра. Войну за Кипр между только Грецией и Турцией практически гарантированно выигрывает Турция (несмотря на участие в ней на стороне греков сухопутных войск Кипра), но в описываемой здесь конфигурации, наоборот, практически гарантированно побеждает Греция. При этом Кипр становится для коалиции отличным «непотопляемым авианосцем», позволяющим ее авиации проникать глубоко в воздушное пространство Турции. А в этом случае уже сирийские войска и курдские формирования при «посильной помощи» российской авиации смогут зачистить от турок и их местных марионеток Идлиб и Африн.

Весьма забавно, что из пяти потенциальных участников войны три являются членами НАТО, а два других – наиболее прозападные страны арабского мира. Но уж точно не это остановит войну, ибо нет уже того Запада вообще и тем более того НАТО в частности. Остановит ее боязнь людских и материальных потерь, которые в случае подобного грандиозного «замеса» будут огромными у всех участников войны. С другой стороны, кто-то может просто случайно сорваться или столь же случайно переблефовать. После чего пойдет неконтролируемая эскалация.

Главными победителями подобной войны, если таковая случится, безусловно, станут отечественные туроператоры, ориентированные на внутренний российский туризм. Потому что независимо ни от какого вируса все столь любимые россиянами курорты Восточного Средиземноморья (включая израильские, потому что до них станет невозможно добраться) будут очень надолго исключены из оборота.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (845) за 25 августа 2020 года