Воронежское гнездо: авиаполк Су-34 возвращается в родной город

Сверхточные бомбардировщики Су-34 укрепят российские границы. В октябре в Воронеж передислоцируют авиаполк с этими машинами, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Воинская часть будет базироваться на аэродроме «Балтимор». Авиабаза прошла радикальную модернизацию: все объекты снесли и отстроили заново. Теперь там расположена вся необходимая инфраструктура, возведены укрытия для самолётов и склады для высокоточного оружия. Отсюда Су-34 смогут действовать на западе и юге России, они также усилят российскую группировку в Крыму, на Кавказе и Чёрном море, считают эксперты.

Сверхточные бомбардировщики Су-34 укрепят российские границы. В октябре в Воронеж передислоцируют авиаполк с этими машинами, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Воинская часть будет базироваться на аэродроме «Балтимор». Авиабаза прошла радикальную модернизацию: все объекты снесли и отстроили заново. Теперь там расположена вся необходимая инфраструктура, возведены укрытия для самолётов и склады для высокоточного оружия. Отсюда Су-34 смогут действовать на западе и юге России, они также усилят российскую группировку в Крыму, на Кавказе и Чёрном море, считают эксперты.

Возвращение домой

В Воронеж передислоцируют 47-й смешанный авиаполк, вооруженный бомбардировщиками Су-34. В настоящее время воинская часть размещена на аэродроме Бутурлиновка. Примечательно, что прежде она базировалась в Воронеже, но была выведена оттуда несколько лет назад.

Ранее Геннадий Зибров, начальник Военно-воздушной академии, которая также находится в Воронеже, заявил, что кроме 47-го полка на аэродром вернутся и две учебные эскадрильи вуза. Сейчас они размещены в Борисоглебске и Балашове.

После окончания реконструкции авиабазы к 2023-2024 годам здесь планируют завершить постройку современного жилого городка для лётчиков и их семей, а также казарм и автобазы для вспомогательных частей.

47-й смешанный авиаполк ведёт свою историю от бомбардировочного полка с тем же номером. Это была первая строевая часть, которая получила серийные Су-34. Однако характеристики взлётно-посадочной полосы (ВПП) в Бутурлиновке не позволяют использовать её самолётам в варианте полной загрузки и заправки, что снижает боевые возможности машин. Модернизированный «Балтимор» не имеет таких ограничений.

— Су-34 подходит для любого театра военных действий — у него очень хорошие характеристики по дальности, есть возможность дозаправки в воздухе, — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — В каком-то смысле данный самолет является продолжением Су-24, но с расширенными возможностями и с более современными технологиями. Это новое поколение фронтового бомбардировщика, который может действовать на любом направлении.

Дислоцированные в Воронеже самолеты могут использоваться на западном и северо-западом направлениях, а при необходимости — усилить группировку на Черном море, в Крыму или на Кавказе, добавил эксперт.

Шумное соседство

Аэродром с необычным для России названием «Балтимор» расположен в Советском районе Воронежа, всего в пяти километрах от центра города. Его оборудовали ещё в 1930-е годы под наименованием «Воронеж-Б».

В ходе начавшейся в 2013 году масштабной реконструкции стоимостью более девяти миллиардов рублей проект несколько раз меняли. Изначально предполагалось, что там будет создана огромная база на две сотни самолётов. Для этого планировалось построить вторую ВПП и значительно расширить стоянки для авиатехники. Но уже в процессе реконструкции Минобороны отказалось от идеи концентрации всей авиации на восьми подобных базах. Изменение проекта и ликвидация в 2016 году генерального подрядчика стройки — Спецстроя РФ — задержали сроки завершения реконструкции аэродрома.

Наиболее крупных вложений потребовало создание новой ВПП увеличенной дальности непосредственно рядом со старой. Полоса имеет длину в 3,6 тыс. м и выполнена из высокопрочного армированного бетона. Характеристики позволяют принимать на неё не только полностью загруженные Су-34, но и более тяжёлые самолёты.

Ударная сила

Вооружённые Су-34 авиачасти специализируются на применении высокоточного оружия. В Сирии именно на этот тип бомбардировщиков приходилось основное количество использованных «умных» бомб и ракет. Сейчас в России есть четыре строевых полка, укомплектованных данной моделью самолётов.

Возможность дозаправки в воздухе и бытовые удобства в полёте обеспечивает Су-34 стратегическую дальность полёта. С двумя дозаправками в воздухе машины перебрасывали без промежуточной посадки на расстояние в восемь тысяч километров из Липецка в Хабаровск. Лётчики-испытатели совершали на нём и более длительные перелёты.

Истребительные корни машины позволяют ей участвовать в воздушных боях. Она может использовать не только ракеты ближнего боя с инфракрасными головками самонаведения. Возможно, оснащение их и самыми современными ракетами класса «воздух-воздух» средней дальности Р-77-1.

Сейчас на вооружении отечественных ВКС имеется более сотни Су-34. Как ранее сообщали «Известия», Минобороны планирует заказать ещё более полусотни модернизированных бомбардировщиков Су-34М, известных как «объекты 10ВМ».

По имеющимся данным, модернизация коснётся почти всей авионики самолёта. Арсенал ракет и бомб расширят за счёт новейших образцов высокоточного оружия. Важной новинкой станет возможность использования подвесных унифицированных разведывательных контейнеров. Они разработаны в варианте для оптической, радиолокационной и радиотехнической разведки.