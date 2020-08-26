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РИА Новости

Военный эксперт: по гиперзвуковым ракетам Россия вырвалась далеко вперед

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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 24 августа/ Радио Sputnik. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о подписании новых контрактов более чем на триллион рублей. Россия неоднократно заявляла о желании пополнить военные запасы и эти контракты являются частью программы перевооружения, заявил в интервью Nation News военный экперт Сергей Хатылев.

"Программа по перевооружению показала себя с лучшей стороны. ... Вооружение находится на том уровне, на котором и должно быть. ... Поэтому здесь мне видится только один путь – выполнение плана согласно закупкам", – сказал эксперт.

Минобороны хорошо знает в каких объемах и на каких направлениях нужно усиление, уверен эксперт. По его мнению, несмотря на то, что американская военная промышленность находится на высоком уровне, обогнать его можно. Так, отметил Хатылев,в сфере производства гиперзвуковых ракет Россия "давно впереди".

"Минобороны знает, на сколько процентов необходимо увеличить оборот: как самолетостроение, так и, например, строительство гиперзвуковых ракет. Конечно, американцы наступают нам на пятки. По тем же гиперзвуковым ракетам мы вырвались далеко вперед, а вот по другим не менее принципиальным отраслям идем ноздря в ноздрю. Если не сбавлять темпа, то РФ вырвется вперед и по этим показателям", – приводит слова эксперта РИАМО.

Как ранее сообщало радио Sputnik, новейшая управляемая ракета "Булат" вышла на летные испытания, получены устойчивые полеты на максимальную дальность.

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