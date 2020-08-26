Военный эксперт: по гиперзвуковым ракетам Россия вырвалась далеко вперед

МОСКВА, 24 августа/ Радио Sputnik. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о подписании новых контрактов более чем на триллион рублей. Россия неоднократно заявляла о желании пополнить военные запасы и эти контракты являются частью программы перевооружения, заявил в интервью Nation News военный экперт Сергей Хатылев.
Минобороны хорошо знает в каких объемах и на каких направлениях нужно усиление, уверен эксперт. По его мнению, несмотря на то, что американская военная промышленность находится на высоком уровне, обогнать его можно. Так, отметил Хатылев,в сфере производства гиперзвуковых ракет Россия "давно впереди".
Как ранее сообщало радио Sputnik, новейшая управляемая ракета "Булат" вышла на летные испытания, получены устойчивые полеты на максимальную дальность.