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Российская газета

Экраноплан "Лунь" доставлен в парк "Патриот" в Дербенте

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Экраноплан "Лунь", 35-летнее воздушное судно, станет центром будущего парка "Патриот" в Дербенте.
Экраноплан "Лунь", 35-летнее воздушное судно, станет центром будущего парка "Патриот" в Дербенте.
Источник изображения: Пресс-служба ЮВО

Единственный в мире ракетный экраноплан "Лунь" доставлен в парк "Патриот" в Дербенте. Для этого Кас­пийская флотилия выделила три буксира и два катера сопровождения.

"С помощью резиновых понтонов и нескольких буксиров экраноплан был выведен из бухты Каспийска. Транспортировка уникального воздушного судна весом 90 тонн по морю заняла 14 часов. В операции участвовали 40 военнослужащих", - сообщили в Южном военном округе.

"Невероятные размеры и технические характеристики экраноплана сделали его легендой современности. "Лунь" станет центром будущего парка "Патриот", где будут проходить открытые уроки истории, слеты "Юнармии" и другие молодежные мероприятия", - заявил глава города Хизри Абакаров.

Напомним, что построенный в КБ Ростислава Алексеева экраноплан совершил первый полет в 1985 году. "Лунь" имел длину 73,8 метра, размах крыла - 44 метра, взлетную массу - 380 тонн. Наблюдавшая за его испытаниями из космоса американская разведка назвала экраноплан - "Каспийский монстр".

В 1990 году машина была передана в опытно-боевую эксплуатацию. Экраноплан имел на вооружении шесть противокорабельных сверхзвуковых самонаводящихся ракет "Москит", каждая из которых способна потопить авианосец. Дальность полета ракетоносца составляла 2000 километров, а с дополнительным запасом - 4000 километров. Экраноплан мог совершать взлеты и посадки на воду при пятибалльном шторме с высотой волны два с половиной метра.

После распада СССР строительство экранопланов было приостановлено, а "Лунь" был поставлен на стоянку завода в Каспийске.


Николай Грищенко (Дербент)

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