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Вестник Мордовии

Новейшая российская БМП "Манул": что общего у нее с "Курганцем-25"

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В воскресенье на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" впервые была представлена боевая машина пехоты "Манул".

Данная разработка появилась в результате скрещивания уже известной БМП "Драгун" и необитаемого универсального отделения ТКБ-945, которое также называется "Бумеранг-БМ". Оно используется на колесной бронемашине К-17 "Бумеранг", гусеничных Б-11"Курганец-25" и Т-15"Армата", созданных на основе перспективных платформ.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

На двух последних сейчас испытываются модули с 57-мм орудиями двух типов, но не пропадать же, как говорится, добру. Учитывая экспортную направленность "Манула", вполне возможно, в этом новом облике он заинтересует зарубежных военных.

Вооружение: 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет, ПТРК "Корнет" и многоканальный прицельный комплекс.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Как утверждают специалисты, новая БМП может уверенно конкурировать даже с самой новой зарубежной техникой, при этом в ней применено большое количество деталей, уже используемых в серийной технике.

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Бумеранг
Корнет
Курганец-25
Эпоха БМ
Проекты
АРМИ-20XX
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