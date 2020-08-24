Больше 300 млн рублей потратят на восстановление «Адмирала Кузнецова»

Объединенная судостроительная корпорация завершила подсчет суммы ущерба авианосцу «Адмирал Кузнецов». На восстановление судна после пожара направят от 300 млн до 350 млн руб, сообщил гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле, и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта «Адмирала Кузнецова», считает Рахманов.

Глава ОСК сообщил, пишет ТАСС, что сейчас на судне идут интенсивные работы, докование корабля должно состояться летом 2021 года. Передача «Адмирала Кузнецова» ВМФ России запланирована на 2022 год.

По словам Алексея Рахманова, докование авианосца пройдет во временном доке, который строится по согласованию с Минобороны. К 2023 году этот док будет переделан в капитальное сооружение для постоянной работы с кораблями Северного флота.

В 2019 году на борту «Адмирала Кузнецова», который был на ремонте в Мурманске, произошел пожар. Два человека погибли, более десяти пострадали. Само судно, по словам экспертов, критических повреждений не получило. В июне ОСК подписала контракт на строительство сухого дока для ремонта крейсера, предыдущий контракт был разорван из-за срыва работ.