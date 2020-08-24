Россия готова продолжать диалог с США по новым вооружениям, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата".

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Ситуация в сфере стратегической стабильности не внушает оптимизма, но Россия готова продолжать диалог с США, в том числе по новым системам вооружений, заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы в любой момент садиться и обсуждать новую ситуацию в сфере стратегической стабильности, готовы обсуждать новые вооружения, которые мы презентовали, готовы обсуждать на взаимной основе и те вооружения, над которыми работают и американцы", - сказал Лавров, выступая в рамках молодежного форума "Территория смыслов".

При этом российский министр подчеркнул, что сейчас ситуация "не внушает оптимизма в том, что касается каких-то переговорных договоренностей".