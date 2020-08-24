Войти
РИА Новости

Россия готова продолжать диалог с США по новым вооружениям, заявил Лавров

509
0
-1
Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Ситуация в сфере стратегической стабильности не внушает оптимизма, но Россия готова продолжать диалог с США, в том числе по новым системам вооружений, заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы в любой момент садиться и обсуждать новую ситуацию в сфере стратегической стабильности, готовы обсуждать новые вооружения, которые мы презентовали, готовы обсуждать на взаимной основе и те вооружения, над которыми работают и американцы", - сказал Лавров, выступая в рамках молодежного форума "Территория смыслов".

При этом российский министр подчеркнул, что сейчас ситуация "не внушает оптимизма в том, что касается каких-то переговорных договоренностей".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
20.05.2019
Лавров рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД
04.02.2019
Россия ответила на выход США из ДРСМД
02.03.2017
Закон длинной руки
11.05.2016
В Пентагоне испугались действий России и Китая в космосе
22.09.2015
Латакия против Инджирлика ("Cumhuriyet", Турция)
21.02.2007
Ракетные войска России: количеством поменьше, качеством повыше
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 22:43
  • 126
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 24.08 22:38
  • 17
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 24.08 20:40
  • 324
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.08 18:23
  • 1
Ни один российский оружейный контракт не был отменен из-за ситуации с COVID-19 - глава "Рособоронэкспорта"
  • 24.08 16:36
  • 8
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 24.08 16:32
  • 7
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
  • 24.08 15:05
  • 1
"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"
  • 24.08 13:02
  • 70
Слепые «Цирконы»
  • 24.08 11:55
  • 13
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 24.08 11:00
  • 2
На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"
  • 24.08 10:25
  • 1
Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх
  • 24.08 09:42
  • 8195
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.08 06:12
  • 1
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
  • 24.08 05:15
  • 3
Россия показала новую систему ПРО
  • 24.08 02:08
  • 1
Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19